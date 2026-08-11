Ibercaja lanza protocolo de apoyo para agricultores afectados por las granizadas en Calanda y otros pueblos de Teruel

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CALANDA (TERUEL), 11 (EUROPA PRESS)

Ibercaja ha activado el protocolo para hacer llegar a agricultores y ganaderos de Calanda y de otras localidades de la provincia de Teruel afectadas por las recientes tormentas de pedrisco la Oferta Especial para Zonas Afectadas por Inclemencias Meteorológicas.

A las dificultades que ya viene soportando el sector agrario debido al incremento de los costes de producción y a las condiciones climáticas adversas registradas en los últimos años, se han sumado intensas tormentas acompañadas de granizo de gran tamaño que han provocado importantes daños en explotaciones agrícolas y ganaderas de la zona, ha informado la entidad bancaria.

En municipios como Calanda y otras localidades del Bajo Aragón, estos episodios meteorológicos han causado daños de consideración en cultivos, sistemas de riego, infraestructuras agrarias y maquinaria, comprometiendo una parte importante de la producción prevista para la presente campaña.

Con el objetivo de contribuir a la recuperación de las explotaciones afectadas y garantizar la continuidad de su actividad, Ibercaja pone a disposición de los damnificados líneas de financiación específicas en condiciones especiales, adaptadas a las necesidades derivadas de esta situación extraordinaria.

Asimismo, el banco ofrece anticipos de las ayudas públicas e indemnizaciones de seguros a las que los afectados puedan tener derecho, facilitando la reparación de los daños sufridos y la reanudación de la actividad productiva.

Aquellos clientes que deseen acogerse a esta oferta y acceder a las condiciones especiales disponibles deberán acreditar la afectación de sus explotaciones mediante la correspondiente documentación justificativa o una declaración expresa validada por su oficina bancaria.

"En Ibercaja mantenemos un firme compromiso con el sector agroalimentario y con las comunidades rurales de nuestro territorio. Somos conscientes de la difícil situación que atraviesan muchas explotaciones tras estos episodios de granizo y queremos estar a su lado facilitando soluciones financieras que contribuyan a su recuperación y a la continuidad de su actividad", ha explicado el director territorial de Ibercaja en Aragón, Antonio Lacoma.