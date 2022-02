Ibercaja renueva su compromiso con Coapema, para acercar a los mayores la tecnología digital y la educación financiera.

Las charlas serán presenciales y se retransmitirán en los centros culturales de la Fundación en Zaragoza, Huesca, Teruel, Logroño y Guadalajara

ZARAGOZA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja, Fundación Ibercaja y el Consejo de las Personas Mayores (COAPEMA) han firmado la renovación del convenio de colaboración para acercar la educación financiera y tecnológica al público sénior, respondiendo a la actual demanda social de inclusión financiera para los mayores de 65 años.

Este convenio se materializa en la organización de un programa de formación titulado 'Aulas Itinerantes: Rutas Rurales', que se desarrollará a lo largo del año 2022. La finalidad de esta iniciativa, que alcanza ya su quinta edición, es formar a personas mayores en materia de tecnología y finanzas, entre otros temas. De esta forma, se pretende reducir la brecha de conocimiento digital de este segmento de población, sensibilizándoles sobre la importancia del uso de internet y de los dispositivos móviles para mejorar su calidad de vida.

En total, se impartirán 30 conferencias en 30 municipios de las tres provincias aragonesas de manera itinerante o de forma online, siempre que la presencialidad no sea posible. Además, las conferencias serán emitidas en directo a través de internet en todos los municipios que integran las rutas, así como en los centros culturales que Fundación Ibercaja tiene en Zaragoza, Huesca, Teruel, Logroño y Guadalajara.

El acuerdo de colaboración ha sido firmado este jueves por el director de Marketing y Estrategia Digital de Ibercaja, Nacho Torre; el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, y el presidente de Coapema, Teodoro Corchero, en el Patio de la Infanta, en la sede central de Ibercaja en Zaragoza.

El director de Marketing y Estrategia Digital de Ibercaja, Nacho Torre se ha mostrado "muy comprometido" con esta iniciativa porque "la digitalización de todos los ámbitos de la sociedad, no solo de la banca, es una realidad que no podemos negar. No en vano --ha subrayado-- a enero de 2022, el 27 por ciento de los clientes de Ibercaja mayores de 65 años utiliza los canales de banca digital".

Para este segmento, Ibercaja ha diseñado una versión más sencilla para el uso de su app móvil, llamada 'Modo Iniciación', que permite a los usuarios de avanzada edad operar de una forma más intuitiva. Precisamente, para la determinación de las funcionalidades de la aplicación y su desarrollo, Ibercaja contó con la colaboración del Consejo Aragonés de las Personas Mayores (Coapema), conocedores de las necesidades e inquietudes de este segmento de clientes ante las nuevas tecnologías y al uso de éstas en el ámbito financiero.

AULAS ITINERANTES

El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, por su parte, ha destacado el carácter itinerante de estas aulas para hacer llegar la formación a todos los rincones, en especial, a los territorios más despoblados. "Además, la utilización de las tecnologías digitales permite fomentar la autonomía de las personas mayores, ampliar sus conocimientos y potenciar las relaciones personales contribuyendo así a que mantengan una vida activa, en un tiempo en que la digitalización ha cobrado más fuerza que nunca".

Por último, el presidente de Coapema, Teodoro Corchero, ha manifestado que para la entidad es "muy importante" el acuerdo con Ibercaja: "Hemos estado presentes en más de 60 centros y asociaciones de personas mayores de diferentes localidades aragonesas, con una asistencia presencial y a través de streaming muy notable". Además, todas las conferencias celebradas hasta ahora están disponibles en el apartado Coapema Digital de la página web 'www.coapema.es', donde también se publicará el calendario de las próximas sesiones.

ESPAÑA VACIADA

En un momento en que la sociedad demanda mayor atención a las personas mayores, Ibercaja ha subrayado que es uno de los bancos con mayor presencia en la denominada 'España vaciada'. De hecho, Ibercaja cuenta con 374 oficinas y cajeros operativos en 241 poblaciones de menos de 1.000 habitantes de toda España. En estas localidades, que suman 123.430 habitantes, Ibercaja atiende a un total de 117.853 clientes, de los que el 43 por ciento tiene 65 años o más.

Esta colaboración se enmarca en el compromiso de Ibercaja y su Fundación con la sostenibilidad, siendo sensibles a las demandas sociales del territorio donde desarrollan su actividad e impulsando la educación financiera, favoreciendo la inclusión financiera y la accesibilidad a los servicios financieros en aquellos colectivos que pueden tener más dificultades.