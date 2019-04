El incremento de viajeros chinos y de pernoctaciones, claves de la gestión turística en Aragón

Publicado 03/04/2019 12:20:06 CET

ZARAGOZA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El incremento de viajeros chinos y del número de pernoctaciones son dos de las claves de la gestión turística que ha presentado este miércoles el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, al Consejo Territorial de Turismo.

En declaraciones a los medios de comunicación, José Luis Soro ha puesto de relieve que los turistas extranjeros representan el 20 por ciento, aunque está aumentando el número y, en el caso de China, ha ocupado en 2018 la segunda posición en este grupo, subiendo desde el séptimo puesto de hace seis años.

Soro ha comentado que la oferta turística de Aragón responde al interés de los turistas chinos de clase media, quienes "buscan destinos auténticos, tradición, naturaleza salvaje".

El número de pernoctaciones, en total, durante 2018 ha superado los ocho millones, más de dos millones por encima de la estadística habitual, pese a que en el conjunto de España ha descendido.

La legislatura comenzó en 2015 con más de tres millones de turistas, más que en 2008, el año de celebración de la Exposición Internacional de Zaragoza, y en 2016 se situó en 3,4 millones, pasando a 3,6 el año siguiente y unos 3,7 millones el año pasado, con un incremento porcentual menor, aunque "habíamos crecido mucho los años anteriores".

El titular de Vertebración del Territorio ha indicado que "lo importante es lo cualitativo" y que "para muchas comarcas, el turismo es la alternativa, la forma de arraigar población".

CONSEJO DE TURISMO

José Luis Soro ha explicado que el Consejo Territorial de Turismo es "un foro de intercambio de ideas para coordinarnos con las comarcas" ya que, en la Comunidad Autónoma, estas competencias están distribuidas entre el Gobierno regional, los ayuntamientos y las comarcas. El consejero ha presentado el balance de la legislatura, inicialmente centrado en asegurar la "coordinación" entre estas instituciones y la aprobación del Plan Aragonés de la Estrategia Turística.

La filosofía de la Estrategia Turística era "traspasar el ciclo político" porque "no puede ser que la gestión pública dependa de ciclos políticos", de ahí que su vigencia concluya en 2020 y no con el final de la presente legislatura. "Conseguimos que esa Estrategia no fuera solo del Gobierno, sino de todas las Administraciones y de todo el sector privado".

Soro ha añadido que el Ejecutivo pretende "ofrecer un destino diferencial" porque para atraer turistas "es necesario innovar, crear nuevos productos, como el 'slow driving', el recreacionismo o el turismo familiar, que son nuevos productos emergentes que hemos conseguido desarrollar gracias a la colaboración de las comarcas".

También ha indicado que "hemos conseguido recuperar" la gestión de las hospederías de San Juan de la Peña, el Monasterio de Rueda, Illueca y La Iglesuela del Cid, que antes había gestionado una empresa "con muy baja calidad".