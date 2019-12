Los 'Infanticos del Pilar' celebran su concierto de Navidad en la oficina principal de Ibercaja

Publicado 20/12/2019 16:36:20 CET

ZARAGOZA, 20 Dic. (EUROPA PRESS)

Los Infanticos del Pilar han ofrecido su tradicional Concierto de Navidad ante un numeroso público que se ha congregado junto al belén

de la oficina principal de Ibercaja en Zaragoza.

El concierto de la escolanía de los Infanticos de Nuestra Señora del Pilar es ya una tradición navideña que se celebra desde el año 1990. Dirigidos por José María Berdejo, director de música de las catedrales de Zaragoza y compositor, los infantes del Pilar han interpretado un programa compuesto por villancicos y temas propios del repertorio clásico de estas fecha.

Así, se han podido escuchar 'Puer natus in Bethlehem', 'Resonet y Landibus', 'Por qué sonríe mi niño', 'Chiquirriquitin', 'El tamborilero', 'The first Noel', 'Adeste fideles', 'Noche de Dios', F.Gruber, y 'Oh blanca Navidad'.