La iniciativa DISTER reunirá en Teruel una treintena de actos entre febrero y marzo sobre diseño joven y sostenible

Publicado 12/02/2020 19:15:44 CET

TERUEL, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa DISTER2020 va a reunir una treintena de actos entre el 27 de febrero y el 31 marzo, bajo el lema 'Teruel, capital del diseño joven sostenible', un proyecto único en España que aúna diseño y artesanía, ligados a la sostenibilidad y la inclusión social.

El objetivo de esta acción, que organiza el Ayuntamiento de Teruel bajo la dirección de Javier Hernández, el patrocinio de la Fundación Térvalis y la colaboración del Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza y la mayoría del diseño turolense, es refrendar la ciudad de Teruel como un referente nacional de una nueva forma de crear y diseñar que sea respetuosa con el medio ambiente y con las

personas.

Así lo han explicado los organizadores en una nota de prensa, en la que han indicado que se han programado en la ciudad exposiciones de moda, muestras fotográficas, talleres de customización y 'do it yourself', desfiles o conferencias.

Los promotores de la iniciativa han sostenido que la historia de Teruel y su monumentalidad "se ha construido siglo tras siglo a través del diseño, tanto artístico como arquitectónico" y DISTER nace de la necesidad de continuar con ese legado "y abrir así las puertas a nuevas creaciones y nuevos talentos, tanto de nuestra provincia

como de alrededores".

El programa incluye la visita de artistas llegados de varios puntos de la geografía española y en el que participan personalidades como el fotógrafo Robert Royal y promesas de la moda, como la turolense, Elena Martín, con la firma Anhelebloom, que el pasado año desfiló en la gran Semana de la Moda de Nueva York y que cumple a la perfección los valores éticos de sostenibilidad y compromiso social que persigue

ACTIVIDADES

La inauguración del DISTER2020 tendrá lugar el 27 de febrero, a las 19.30 horas, con un gran acto de bienvenida en el Teatro Marín. El viernes, 28, a partir de las 19.00 horas, se abrirá al público la muestra 'La seda y los inicios de la moda contemporánea en los años veinte', en la sala de exposiciones del Centro de Ocio Joven José

Antonio Labordeta.

En ella se expondrán un total de 25 modelos, entre los que se encuentra un Chanel original, llegados desde el Museo de la Festa de Algemesí, bajo el comisariado de Guillem Bernat.

A partir del jueves, 5 de marzo, a las 19.00 horas, se podrá acceder a la sala de la Muralla de Teruel para disfrutar de la muestra 'Robert Royal: El fotógrafo de los años decisivos', que incluye alrededor de 55 fotografías, doce de ellas inéditas del genio turolense, Manuel Pertegaz.

Aprovechando la presencia del fotógrafo en Teruel, se celebrará una conferencia el viernes, 6 de marzo, en el salón de actos del Vicerrectorado de la Universidad de Zaragoza en el Campus de Teruel dirigida a los jóvenes estudiantes.

El edificio de Bellas Artes de la universidad es el enclave escogido para otra exposición, 'La Inspiración del Agua. Joyería sostenible', que dirige la Asociación de Artesanos de Aragón en colaboración con la Universidad de Zaragoza. La inauguración tendrá lugar el martes, 10 de marzo, a las 12.00 horas y podrá visitarse hasta el 27 de marzo, de 8.30 a 21.00 horas.

EVENTOS Y TALLERES

El 1 de marzo tendrá lugar el encuentro lúdico 'Cambiamos plástico por flores', junto al Centro de Ocio Joven, de 11.00 a 14.00 horas. Allí se repartirán grandes bolsas de papel a los turolenses para que el día 29 de marzo las devuelvan repletas de plástico y reciban a cambio una pequeña maceta con una flor.

Habrá además una chocolatada ecológica con vasos de papel reciclado para todos aquellos que quieran acercarse. El encuentro contará con la participación de la Asociación contra el Cáncer, Caritas, ATADI, centros de enseñanza secundaria y el Grado de Bellas Artes.

El proyecto Silknow, que emana de la Universidad de Valencia, se presentará el día 3 de marzo, a partir de las 19.00 horas, en el casino turolense. Se trata de un estudio completo de investigación sobre la conservación y la diseminación de la herencia europea de la seda desde el siglo XV al XIX que cuenta, además, con aportaciones de las nuevas tecnologías y un telar virtual.

DISTER también ha querido rendir homenaje a las trabajadoras de Confecciones Teruel, "la mayor industria textil de Aragón y una de las más importantes de España", han precisado los organizadores.

Para eso, se ha organizado un encuentro distendido con los jóvenes diseñadores que visitarán Teruel esos días donde se llevará a cabo un reconocimiento a las personas que, con su trabajo, contribuyeron al progreso de nuestra ciudad. Será el 7 de marzo, en el Casino, a las 19.00 horas.

ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD

La Universidad de Zaragoza a través del Campus de Teruel se ha querido sumar a la programación de DISTER con la Semana del Medio Ambiente de Unizar y desde el 23 al 29 de marzo se podrá visitar la exposición del Proyecto Libera-Luchamos contra la basuraleza. Además, el día de la inauguración habrá un desayuno ecológico con los alumnos de la facultad y los miembros de ATADI.

Con respecto a los talleres, Emilio Mateo impartirá el primero de ellos titulado, 'Taller Cáñamo y Esparto', que ocupará la tarde del 8 de marzo y tendrá lugar en el Centro de Ocio Joven, de 17.30 horas a 20.30 horas.

El siguiente taller, 'Moda y fotografía', se desarrollará el jueves 12 de marzo y está dirigido a alumnos de Secundaria y contará con la participación de los estudiantes del Instituto Vega del Turia.

Durante los tres días siguientes, tendrán lugar los talleres de 'Joyería Sostenible', a cargo de Teresa Fabregat, 'El Sombrero Joven', con Araceli Sancho, y el de 'Autodiseño', dirigido también por Teresa Fabregat, en el que enseñará cómo aprovechar las piezas sueltas y otros enseres para realizar nuevas propuestas de artesanía.

El primero se celebrará en el edificio de Bellas Artes del Campus de Teruel, a las 11.00 horas, mientras que el segundo y el tercero se desarrollarán en el Centro de Ocio Joven, de 17.00 a 21.00 horas y de 11.00 a 13.30, respectivamente.

Por último, Mariola Marcet enseñará al público asistente cómo dar una segunda vida a la ropa con su 'Taller de customización' que ocupará la mañana y la tarde del martes 24 de marzo y tendrá lugar en el Casino de Teruel.

COLECCIONES Y CHARLAS

Además de la conferencia del fotógrafo Robert Royal, se han programado varias charlas más relacionadas con el diseño, la moda y la artesanía. La primera de ellas es la de Ana Bendicho Romero, diseñadora de la imagen corporativa de DISTER y toda una personalidad en el campo del diseño de producto y marca. Su intervención tendrá lugar en la sala de conferencias de la Fundación CAI, el 4 de marzo, a las 19.30 horas.

El día 11 de marzo, Begoña García contará cómo a través de la tecnología láser es posible ahorrar agua en los procesos de producción de la tela vaquera. Será en la sala de conferencias de la Fundación CAI, a partir de las 19.30 horas.

También dentro del programa de DISTER2020 se engloba la charla, '¿Por qué le llamamos cambio climático cuando quieren decir cambio global?', una intervención a cargo del profesor de la Universidad de Zaragoza, José Manuel Nicolau, que tendrá lugar en el Casino Turolense, el día 25 de marzo, a las 20.00 horas.

Finalmente, el día 26 de marzo, tendrá lugar la conferenca 'Diálogos', a cargo de Clara Licer, alumna de diseño que presentará su trabajo sobre la Artesanía Turolense y Carlos López con un estudio acerca de Manuel Pertegaz y la regeneración cultural en la posguerra.

DESFILES

Uno de los puntos fuertes de DISTER serán sus desfiles y presentaciones de colecciones, que arrancarán el 18 de marzo y se prolongará hasta el domingo 22, en el Centro de Ocio Joven José Antonio Labordeta. Entre ellos se encuentran firmas como Anhelebloom, Elena Soriano, Andra Cora o Mariluz Icart. Además, una de estas pasarelas estará protagonizada por los miembros de ATADI.