El Instituto de Estudios Turolenses celebra el Día del Libro en Monroyo con poesía en catalán

MONROYO (TERUEL), 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Turolenses (IET) ha celebrado el Día Internacional del Libro y Día de Aragón en Monroyo con poesía en catalán: la presentación de los libros Obra poètica completa de Desideri Lombarte y Aplec.

El acto, que inicia el programa de actividades que la entidad cultural de la Diputación de Teruel (DPT) ha organizado entre los meses de abril a julio con el objetivo de fomentar la lectura en la provincia, ha contado con la presencia de la diputada Susana Traver, quien ha destacado "la voluntad vertebradora" de estas actividades y el esfuerzo que se está realizando por la literatura en catalán.

La obra recopilatoria de los poemas de Desideri Lombarte, natural de Peñarroya de Tastavins, es la primera de la colección "Biblioteca Turolense", con la cual el IET quiere poner al alcance del público

las obras fundamentales de los autores turolenses, y ya se ha presentado en parte de Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. En el acto, celebrado en el Ayuntamiento de Monroyo, ha estado presentes el coordinador de la obra Carles Terès.

Aplec, el quinto poemario de Juli Micolau, nacido en La Fresneda, se ha presentado por primera vez en Monroyo y se mostrará al público nuevamente mañana en el Espacio Camins Serret de Valderrobres a las 12.30 horas, en un acto organizado por la librería Serret. Es el séptimo número de la colección 'Lo Trinquet', del IET, compuesta por obras poéticas, teatrales y novelísticas de escritores turolenses o vinculados a la provincia de Teruel.

"Es poesía en catalán porque creemos que la poesía es una reivindicación y cada uno debe de hacerla en la lengua en la que construye. Esta es una lengua muy importante dentro de nuestra

provincia y queremos reivindicarla desde el IET", ha dicho Susana Traver al destacar el enorme potencial de las dos publicaciones y la obligación de hacer hueco a todas las voces de la provincia.

La Obra poética completa de Desideri Lombarte ha sido coordinada por Hèctor Moret, Artur Quintana y Carles Terès, que describen al de Peñarroya de Tastavins como un escritor aragonés de lengua catalana, que intenta llevar a cabo una obra de gran ambición literaria, a pesar de no contar con tradición ni en castellano ni en catalán, digna de este nombre en su tierra de origen. La obra está centrada, de una forma o de otra, en la evocación emocionada, a través de la historia colectiva y personal, del paisaje y el pasado de los lugares donde había nacido, nutrido y hecho este escritor, y de las personas que lo habitaron y habitan..

Por su parte, Juli Micolau, quien cultiva la tierra además de las letras, ha presentado por primera vez 'Aplec', que recoge más de ochenta poemas compuestos a lo largo de los últimos ocho años. Según

ha explicado el autor, la extensión de los poemas marca la división del libro en dos partes muy diferenciadas. La primera, 'Impuls de veus breus' ('Impulso de voces breves'), reúne 48 micro poemas, "muy breves, una especie de haikus japonenes", mientras que la segunda,

'Nèctar diví' ("Néctar divino), agrupa treinta y cuatro poemas "muy extensos en los cuales no había trabajado".

El autor ha compartido con el público la profunda dedicación en cada composición. "Puede parecer sencillo, sin embargo se necesitan muchas horas de trabajo, no se escribe en un día, ni en una

noche, puedes estar incluso meses dándole vueltas, añadiendo o quitando, hasta verlo perfecto", ha detallado.

Durante la presentación, el poeta ha recitado varios de sus micropoemas y tres de sus poemas extensos, concretamente, 'Perfils' ('Perfiles'), 'Una plaça plàcida' ('Una plaza plácida') e 'In statu

nascendi'. Además, ha querido ceder parte del protagonismo a la figura y obra de Desideri Lombarte recitando 'Joc de paraules' ('Juego de palabras') y 'Tots los colors' ('Todos los colores').

Micolau considera al poeta de Peñarroya de Tastavins su maestro: "No hay un escritor que no esté influenciado positivamente por Desideri Lombarte, no sólo en literatura, sino también en

investigación, novela o dramaturgia", ha dicho antes de añadir que "con él hay un antes y un después en la defensa de la lengua catalana en Aragón".

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Las presentaciones literarias del IET continúan los próximos días en la capital turolense. Por un lado, la presentación del libro 'El sueño del porvenir. Magisterio y escuela rural en la provincia de

Teruel (1900-1931)', de María Lourdes Alcalá y José Luis Castán, en el que se describe cómo los cambios en la economía, en la política y en las configuraciones sociales producidas desde 1900 a 1931 confluyeron en la conciencia colectiva de regeneración docente.

Tendrá lugar el 26 de abril en el salón de actos del Museo Provincial a partir de las 19.00 horas, a cargo de Juan Villalba, vicedirector del IET.