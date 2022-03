El Instituto Oncológico Quirónsalud Zaragoza lanza el proyecto divulgativo 'Píldoras de Vida'

ZARAGOZA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Oncológico Quirónsalud Zaragoza ha iniciado este martes, 22 de marzo, el proyecto divulgativo 'Píldoras de Vida', una iniciativa audiovisual que acercará historias de superación con el fin de realizar una labor de sensibilización y aportar un mayor conocimiento sobre el cáncer mediante los testimonios en primera persona de pacientes y especialistas.

Esta nueva acción comienza con cuatro capítulos relacionados con diferentes tumores: páncreas, próstata, mama y pulmón. El primer vídeo, que ya se puede ver en el canal de Youtube del grupo hospitalario, se centra en Rosana López, quien hace cinco años tuvo que enfrentarse al mayor desafío de su vida, ha explicado el Grupo Quirónsalud en una nota de prensa.

Tras acudir a una revisión por molestias en el estómago, descubrió que tenía un tumor neuroendocrino de bajo grado en la cabeza de páncreas, con metástasis hepáticas. En tan solo un mes, sus prioridades dieron un giro por completo y fue operada sin demora.

Según recoge el Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), en 2021, se detectaron 5.112 nuevos casos en hombres y 3.557 en mujeres. Entre todos ellos, el cáncer de páncreas es el que más riesgo de muerte tiene en Aragón.

Sin embargo, Rosana ha salido adelante y ahora cuenta su historia de esperanza para ayudar a todas aquellas personas que puedan estar viviendo una situación similar. "Es esencial no venirse abajo, confiar en los médicos y mantener la cabeza ocupada: continuar trabajando, haciendo deporte", ha contado.

Asimismo, ha recordado: "Al inicio sentí rabia e impotencia, pero me aferré a mis hijos para hacer frente al cáncer" porque en esta enfermedad "es muy importante estar fuerte tanto mental, como físicamente".

OPTIMISMO

Rosana mira al futuro con optimismo y ha expresado su gran agradecimiento hacia todos los profesionales que la han arropado porque "me han salvado la vida". "Mi recuperación ha sido muy buena y me encuentro mejor que antes, soy más positiva, hago ejercicio prácticamente a diario y he aprendido a valorar más la vida y a disfrutar de todo", ha afirmado.

Por otro lado, ha explicado cómo es convivir con temor: "Tener miedo es lo normal, sobre todo cuando se acercan las revisiones, pero siempre intento apartar de mi mente los pensamientos negativos para seguir adelante".

Por su parte, la miembro del equipo de cirugía general y aparato digestivo de Quirónsalud Zaragoza, Marta Gutiérrez, ha precisado que el de Rosana ha sido un caso muy complicado. "Observamos que tenía una tumoración muy voluminosa en la cabeza de páncreas de más de diez centímetros y, a su vez, detectamos dos lesiones que parecían metástasis hepáticas en el hígado", ha detallado.

La operación "fue muy larga y laboriosa, ya que hubo que extirpar el colon derecho, además de la cirugía de páncreas e hígado para lograr la resección completa del tumor", ha puntualizado.

La doctora ha indicado que el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de páncreas requieren de un abordaje multidisciplinar y, por eso, "es fundamental contar con radiólogos y digestólogos experimentados, que son los que van a realizar las pruebas de imagen, para valorar la extensión del tumor tanto a nivel local, como a distancia". Además, ha constatado que la vitalidad, el optimismo, la colaboración y la paciencia son "claves" para una buena recuperación.

OTRAS ACCIONES

El proyecto 'Píldoras de Vida' se suma a la publicación del 'Libro prestigio', que impulsó el año pasado el Instituto Oncológico Quirónsalud Zaragoza para profundizar en la forma en la que afrontan la enfermedad: paso a paso y siguiendo un innovador modelo de atención integral.

Desde el Grupo Quirónsalud han señalado que la exploración y estudio del páncreas ha sido tradicionalmente difícil por su situación profunda en el abdomen. No obstante, el Instituto cuenta con los medios más avanzados, como la Tomografía Axial Computarizada (TAC), la Resonancia Magnética Nuclear y la Ecoendoscopia.

Dentro de los hitos conseguidos, destaca por haber sido pionero en Aragón en completar una intervención quirúrgica para la extracción de un tumor en la cabeza del páncreas realizada íntegramente mediante laparoscopia.

De este modo, a los tratamientos individualizados, se han sumado técnicas quirúrgicas de vanguardia. Así, por ejemplo, la cirugía laparoscópica permite extirpar el tumor del tramo afectado con mínimas incisiones, ofreciendo una recuperación más rápida y mejor para el paciente.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN

Los tumores de páncreas producen inicialmente pocas manifestaciones clínicas, lo que dificulta su detección en fases precoces. Entre las estrategias de prevención, se recomiendan los hábitos de vida saludables, una dieta equilibrada y evitar el tabaco, el alcohol y la obesidad. También es importante la detección y tratamiento de las lesiones pancreáticas premalignas.

El Instituto Oncológico Quirónsalud Zaragoza cuenta con más de 50 profesionales, siete unidades multidisciplinares en los diferentes tumores y ocho unidades de apoyo, además de la tecnología más avanzada para el diagnóstico y tratamiento.