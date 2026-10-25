La insuficiencia cardiaca, primera causa de ingreso hospitalario en los servicios de Medicina Interna

Miembros de la Unidad Multidisciplinar de Insuficiencia Cardiaca del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera causa de ingreso hospitalario en los servicios de Medicina Interna es la insuficiencia cardiaca. Se trata de una dolencia crónica, que aparece cuando el corazón no puede bombear sangre de forma eficaz para cubrir las necesidades del organismo. Tiene una alta prevalencia e incidencia en la población actual y se estima que la padecen en torno al 10% de los adultos por encima de los 70 años, cifra que se dispara al 25% en la población entre los 75 y los 84 años.

Además, los últimos estudios epidemiológicos indican que, lejos de disminuir, se espera un aumento de su incidencia en los próximos años, de la mano del envejecimiento de la población y de la patología cardiovascular, que está en aumento en los países desarrollados. Así lo ha indicado la coordinadora de la Unidad de Insuficiencia Cardiaca del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, Marta Sánchez Marteles, a raíz de las III Jornadas de Actualización de esta patología, celebradas los pasados días 21 y 22 de octubre, en el salón de actos de este hospital, dirigidas a profesionales y avaladas por el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón.

La insuficiencia cardiaca es un síndrome complejo, para cuyo manejo se han impulsado diferentes avances en los últimos años. Por un lado, en el ámbito terapéutico, se dispone de nuevas herramientas para su tratamiento. Por otro, en el ámbito asistencial, se ha comprobado que la atención multidisciplinar mejora la calidad de vida del paciente.

El servicio de Medicina Interna del Hospital Clínico de Zaragoza puso en marcha, hace ya más de nueve años, una consulta monográfica para pacientes con insuficiencia cardiaca a cargo de facultativos con formación específica en dicha área. "El resultado fue muy positivo, demostrando su utilidad en la reducción de ingresos hospitalarios, pero el proyecto creció y con él la necesidad de avanzar hacia una mejoría en la calidad asistencial", ha contado Sánchez Marteles.

UNIDAD MULTIDISCIPLINAR

En 2023, nació la Unidad Multidisciplinar de Insuficiencia Cardiaca del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y se aprobó la implementación de todo un proceso asistencial para los pacientes con esta patología, coordinando a todos los servicios implicados en esta asistencia. La unidad atiende a cerca de mil pacientes al año, que realizan al menos dos visitas de seguimiento. El aumento de actividad en la unidad de 2024 a 2025 ha sido de en torno al 20%.

Sánchez Marteles ha subrayado que estas unidades han demostrado que reducen los ingresos hospitalarios, las visitas a urgencias y mejoran la calidad de vida de los pacientes. "En definitiva, lo que se intenta es hacer una asistencia más innovadora, integrada, coordinada, que esté siempre alrededor del paciente".

La Unidad Multidisciplinar de Insuficiencia Cardiaca del Clínico de Zaragoza forma parte de la Red Nacional de Unidades de Insuficiencia Cardiaca de la Sociedad Española de Medicina Interna (Red UMIPIC), que realiza anualmente una valoración de control acerca de la experiencia del paciente, con una encuesta estandarizada llamada IEXPAC (Instrumento de Evaluación de la Experiencia del Paciente Crónico), en la que el Clínico de Zaragoza se sitúa por encima de la media, con un 7,85 en valoración de 1 a 10, frente al 7,38 de la media nacional.

Esta encuesta pregunta a los pacientes aspectos como la atención y coordinación entre profesionales, la información, la facilidad de contacto, la ayuda en la educación y aprendizaje de su enfermedad, entre otros.

INVESTIGACIÓN

El médico internista del Clínico de Zaragoza, Jorge Rubio Gracia, es el investigador principal del Grupo de Investigación de Insuficiencia Cardiaca del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (GIIS-43), que se ha impulsado bajo la premisa de que la investigación es un pilar básico en la mejora de la asistencia sanitaria.

Todos los internistas de la unidad del Clínico forman parte del mismo porque "concebimos la investigación como un medio para ofrecer lo mejor a nuestros pacientes", ha dicho Jorge Rubio, que ha comentado que el trabajo de este grupo ha contribuido a introducir innovación, tecnología, mejoras farmacológicas y excelencia.

Según ha relatado, desarrollan una labor científica amplia, avalada con múltiples publicaciones de alto impacto, formación para residentes y facultativos, con un perfil eminentemente clínico, centrado en los últimos años en el estudio de la congestión pulmonar y sistémica de la insuficiencia cardiaca, pero sin olvidar los biomarcadores, la ciencia básica y la imagen.

En estos momentos, participa en diversos ensayos clínicos propios y multicéntricos. Entre sus proyectos, destaca el ensayo ABDOPOCUS-HF, financiado por el Instituto de Salud Carlos III, que recientemente ha sido reconocido entre los estudios de insuficiencia cardiaca con mayor impacto científico.

El grupo, además, colabora en otros proyectos dentro de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y en el grupo CARDIOREN de la Sociedad Española de Cardiología.

III Jornadas

Como consecuencia de la implicación en la asistencia y en la investigación, surgió en el Clínico de Zaragoza la necesidad de actualizar a los profesionales sanitarios en las novedades de la insuficiencia cardiaca. Y con ese fin, nacieron las Jornadas de Actualización de Insuficiencia Cardiaca, cuya tercera edición se ha celebrado esta semana en el salón de actos del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.

Organizadas por el grupo de investigación GIIS-43 del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, su objetivo ha sido llegar a los profesionales implicados en la asistencia de la insuficiencia cardiaca, facultativos residentes, especialistas de Medicina Interna, Cardiología, Urgencias, Nefrología, Atención Primaria y Enfermería, entre otros, para mantenerse al día y conseguir una formación sólida, actualizada e integral, todo ello, con una visión eminentemente práctica y un objetivo final, que el aprendizaje transforme en un beneficio final para el paciente.