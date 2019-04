ITAINNOVA participa en el proyecto europeo NEMMO para mejorar la eficiencia de la energía obtenida de las mareas

Publicado 19/04/2019 11:18:49 CET

ZARAGOZA, 19 Abr.

El Instituto Tecnológico de Aragón ITAINNOVA ha asistido en Bilbao a la primera reunión del consorcio que va a trabajar en los próximos años, hasta el 2022, en el proyecto europeo NEMMO (Next Evolution in Materials and Models for Ocean Energy) para mejorar la eficiencia de las turbinas que generan energía obtenida de las mareas.

Esta "Próxima Evolución en Materiales y Modelos para la energía oceánica" diseñará, modelará y probará prototipos a escala reducida de palas compuestas más grandes, más livianas y más duraderas para turbinas de mareas flotantes de más de 2 megavatios para reducir el LCoE (Levelized Cost of Energy o costo energético nivelado) de energía de mareas a 0,15 euros el kilovatios hora.

ITAINNOVA participa en este proyecto financiado por la Unión Europea, dentro del programa H2020. El consorcio está integrado por 12 socios de 7 países que forman un equipo multidisciplinar.

Durante 42 meses van a colaborar institutos de investigación reconocidos (TECHNION, DCU, ITAINNOVA, CANOE y FUNDITEC), los laboratorios de pruebas de mareas y compuestos más avanzados de Europa (TECNALIA, SSPA, BLAEST), un núcleo de innovadores LE industriales y Socios de PYME que representan a la cadena de suministro involucrada (INPRE, SP NANO, MAGALLANES RENOVABLES) y el principal representante de la industria de la energía oceánica y su accionista en Europa, OEE.

El proyecto NEMMO busca generar el conocimiento necesario para implantar una metodología robusta de diseño y verificación que permita desarrollar palas de turbina fabricadas en materiales compuestos avanzados más grandes, eficientes y de una mayor vida útil con las que generar energía proveniente de las mareas.

EXPECTATIVAS

Los principales resultados esperados del proyecto NEMMO son disponer de nuevas herramientas de simulación para el modelado del funcionamiento de palas de turbina para la generación de energía mareomotriz, incluyendo la definición instantánea de fenómenos de cavitación.

Tener modelos de comportamiento de fatiga, rendimiento hidrodinámico, envejecimiento, 'bio-fouling' y desgaste por cavitación; contar con novedosos equipos y metodología de ensayo para la evaluación de 'bio-fouling', envejecimiento, fatiga y erosión por cavitación y el Sistema Active Flow Control, superficies biomiméticas y materiales compuestos y recubrimientos nano-mejorados para palas de turbina de marea de alto rendimiento.

También disponer de metodologías de diseño para desarrollar palas de turbina fabricadas en materiales compuestos avanzados que mejoren el rendimiento hidrodinámico, la durabilidad y la resistencia a ambientes marinos.

Fabricación de palas a escala 1:1 en materiales compuestos optimizados de acuerdo a los hallazgos del proyecto NEMMO; y ensayos a escala real para la caracterización y evaluación completas del diseño optimizado, incluyendo una primera prueba del ciclo de mareas en un demostrador a gran escala en alta mar.