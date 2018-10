IU participará en la concentración por la memoria histórica convocada por ARICO en Calatayud

Actualizado 22/09/2012 19:02:40 CET

CALATAYUD (ZARAGOZA), 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida acompañará este domingo, 23 de septiembre, a la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (ARICO) en una concentración en la plaza del Fuerte de Calatayud para reivindicar la instalación de una placa en el cementerio bilbilitano que recuerde a las casi 450 republicanas y republicanos que fueron asesinados durante la Guerra Civil.

La protesta, que tendrá lugar a las 12.00 horas, servirá para volver a exigir que se honre la memoria de los más de cuatrocientos republicanos desaparecidos en la zona, rechazando la falsa actitud conciliadora del Gobierno municipal.

El coordinador general de IU Aragón, Adolfo Barrena, así como el diputado provincial, José Ángel Miramón, acompañarán a la coordinadora comarcal de IU Calatayud, María Blasco, y al coordinador comarcal de IU Valdejalón, Antonio Maestro, en una concentración en la que se volverá a denunciar que se haya devuelto la subvención que fue concedida para la instalación del memorial en el cementerio.

María Blasco ha reconocido "que haya personas que no quieran que aparezca el nombre de su familiar puede ser legítimo, aunque es parte de la historia, les guste o no, pero esa negativa no tiene porqué bloquear la voluntad de las cientos de familias que reclaman que la memoria de sus familiares asesinados no se pierda".

"La falsa actitud conciliadora de José Manuel Aranda no va a aplacar el tesón de las familias de los represaliados, a los que la justicia fue negada durante cuarenta años y que hoy, en esta democracia que nos toca vivir, se sigue negando con excusas lamentables", ha lamentado la coordinadora de IU en la comarca de Calatayud.