IU quiere asegurar una alimentación digna en la escuela y acabar con la especulación en la cadena alimentaria

ZARAGOZA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) Aragón quiere asegurar una alimentación digna en la escuela y acabar con la especulación en la cadena alimentaria y para eso ha presentado este lunes sus propuestas para lograr unos precios justos del productor al consumidor y que éste último pueda acceder a alimentos saludables, dentro de la presentación de su programa para las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo.

El número tres de IU a las Cortes de IU por la provincia de Zaragoza, Jesús García, ha afirmado que la cadena alimentaria "sufre grandes desequilibrios y abusos de poder que hacen que la gente del campo no perciba unos precios justos y los consumidores y consumidoras tengamos que pagar precios desorbitados, que suben sin control".

Según ha expuesto, "una de las cuestiones que más preocupa a las familias es una alimentación asequible y sana", pero, según los últimos datos del Índice de Precios al Consumo (IPC), el coste de los alimentos básicos ha subido un 13% interanual, si bien hay algunos casos, como el azúcar, la carne y los lácteos "alcanzan incrementos de hasta el 40%".

Para García, ni la sequía, ni el salario de los trabajadoras han de ser "una excusa" para incrementar en destino los precios, sino que hay que introducir unas relaciones "más justas" entre los distintos agentes de la cadena de valor "para evitar la venta a pérdidas y las cláusulas abusivas".

"No puede ser que la gente del campo esté percibiendo precios injustos, que no llegan a cubrir los costes de producción y tener una vida digna, pero tampoco es justo que los consumidores estemos pagando unos precios abusivos" por la "especulación" y la "prueba" es que las cuentas de resultados de las grandes cadenas "están incrementando en una situación de crisis" y "no quieren aceptar medidas de control voluntario, medidas que se están implantando en países vecinos, como Francia y Portugal".

VENTA DIRECTA

El candidato también ha abogado por desarrollar la ley de venta directa y de productos de cercanía que posee Aragón "que nos darían acceso a la producción de calidad".

García ha apuntado que para frenar "esta especulación y desigualdad", IU propone introducir una "mayor transparencia" y mecanismos de regulación de los mercados, como desarrollar en Aragón la Ley y el Observatorio de Precios que la formación ya propuso, pero que no se ha introducido en la Ley de Agricultura Social y Familiar.

Este Observatorio permitirá "dotar de transparencia a la cadena de valor" y conocer cuáles son los precios a los que venden los productores --agricultores y ganaderos--, la industria transformadora, los almacenistas y en destino, y saber dónde están los márgenes y dónde se producen los "desequilibrios".

Este instrumento que ya se ha impulsado en otras comunidades autónomas, como La Rioja y "sería la base para la efectiva aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, garantizando la percepción de precios que cubran los costes de producción y no se produzca la venta a pérdidas", ha añadido el candidato.

SOBERANÍA ALIMENTARIA

Por su parte, la número dos de IU a las Cortes de Aragón por la provincia de Zaragoza, Marga Deyá, ha reclamado que la producción agraria esté basada en la soberanía alimentaria como "la única vía capaz de garantizar unos precios justos en origen y en destino por una alimentación sana, segura y de calidad producida en equilibrio con el medio".

También ha defendido la Seguridad Social alimentaria, esto es, otorgar a cada persona una cantidad fija, no acumulable, para gasto en alimentación, modulable en función de criterios de renta y edad.

Asimismo, en el Día Internacional de las Familias, Deyá ha expuesto el compromiso de IU por garantizar una política de comedores públicos que garantice alimentación saludable, de temporada y de cercanía y, en la medida de lo posible, ecológica.

La candidato ha planteado la contratación de productos de cercanías y ecológicos en los comedores escolares y cambiar el modelo de estos últimos para que tengan la cocina dentro de los centros. En estos momentos, esto es así en el 86% por cientos de los centros de la provincia de Huesca, en el 46% en Teruel y el 36,6% en Zaragoza.

Ha pedido recuperarlas en todos y con gestión directa para poder ofrecer una comida de calidad con productos de la zona. "No puede ser que los centros que tiene la cocina dentro sean aquellos donde las familias han puesto dinero porque tienen más poder adquisitivo y más capacidad de reivindicación; necesitamos que este modelo se implante en toda la ciudad para realmente garantizar esa comida de calidad".

VENTA LOCAL

Otra de las propuestas de la formación de izquierdas es Desarrollar la Ley de Venta Local de Productos Agroalimentarios y fomentar el consumo de productos frescos y de cercanía, "lo que beneficia la economía local y al sector primario", ha dicho Deyá.

"En definitiva, garantizar el derecho a una alimentación adecuada, redistribuir la riqueza e implantar cadenas alternativas de distribución con una componente social son nuestros objetivos en IU", ha finalizado la candidata.