IU rechaza la renuncia de CHA a concurrir por Teruel el 29N y mantiene su apuesta para presentar una candidatura

Archivo - La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Izquierda Unida Aragón, Marta Abengochea, ha tildado de "despropósito" que uno de los territorios "más despoblados y abandonados" de Aragón, la provincia de Teruel, "se quede sin una alternativa de izquierdas que defienda a su clase trabajadora y exija políticas públicas para sus pueblos y comarcas", después de que CHA haya renunciado a concurrir por esta circunscripción en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Por ello, desde la organización de izquierdas han reafirmado su voluntad política de concurrir a las elecciones generales en la coalición del Frente Amplio en las tres circunscripciones: Zaragoza, Huesca y Teruel, apostando por un proyecto compartido que permita trasladar a las instituciones las reivindicaciones de la clase trabajadora.

"No podemos presentarnos únicamente donde creemos que tenemos asegurada la representación. La responsabilidad política consiste en estar también donde es más difícil", ha señalado Abengochea, que discrepa de la renuncia a concurrir por Teruel.

En este sentido, ha advertido de que esta decisión "supondría renunciar a una voz política capaz de exigir al Partido Socialista medidas más ambiciosas en materia de servicios públicos, vivienda, empleo digno y lucha contra la despoblación".

"La clase trabajadora de Teruel necesita una izquierda que obligue al Partido Socialista a poner en marcha políticas valientes. No podemos abandonar este territorio y dejar que el liberalismo campe a sus anchas, mientras las derechas y la extrema derecha aprovechan el malestar que genera el abandono institucional", ha afirmado.

PREOCUPACIÓN

Además, Marta Abengochea ha mostrado preocupación ante el hecho de que CHA esté asumiendo el marco del voto útil que promueve el PSOE, como si la única forma de garantizar una representación progresista fuera renunciar a tener voz propia.

"La unidad de la izquierda no puede consistir en dejar territorios sin una alternativa política a la izquierda del PSOE, y mucho menos en una provincia como Teruel. Es una mala decisión, no es defender a la izquierda, es no dar opción a la gente a votar a la izquierda", ha manifestado la coordinadora general de IU Aragón.

Izquierda Unida tiene elegidas sus candidaturas al Congreso y al Senado en las tres provincias aragonesas desde el pasado 13 de octubre, precisamente por su compromiso de defender un proyecto político para todo Aragón, ha recalcado Abengochea, reivindicando el trabajo realizado desde hace "meses" por la unidad de la izquierda "desde la responsabilidad y la generosidad, pero esa unidad no puede construirse a costa de renunciar a territorios".

"No estamos aquí solo para conseguir escaños, sino para transformar la realidad y defender los derechos de la mayoría social", ha opinado. Por este motivo, IU ha subrayado que hará "todo lo posible" para impedir este abandono y lograr que se presente una candidatura al Congreso por Teruel.

Marta Abengochea ha concluido: "No podemos hablar de combatir la despoblación y después abandonar políticamente a quienes viven en nuestros pueblos. Teruel merece una izquierda presente, organizada y comprometida. Ningún territorio es prescindible y ningún derecho puede depender de un cálculo electoral".

IU TERUEL

Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida Teruel, Dani Palomo, ha declarado: "Estamos en absoluto desacuerdo con la decisión tomada por CHA de manera unilateral. No comprendemos cómo una formación que se denomina aragonesista abandona a una de sus tres provincias".

"Desde Izquierda Unida Teruel sentimos esta decisión como un desprecio a la gente de izquierdas en la provincia de Teruel. ¿Por qué el argumento de la responsabilidad y la generosidad lo aplican en Teruel, y no en Huesca o en Zaragoza? ¿Acaso somos aragoneses de segunda? Desde Izquierda Unida Teruel expresamos la voluntad de concurrir a las elecciones e insistimos en la necesidad de tener una referencia electoral para el 29 de noviembre", ha concluido Palomo.