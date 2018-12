IU sostiene que ya no es tiempo de "eslóganes y tuit", sino de centrarse "en las demandas de la calle"

Publicado 03/12/2018 20:12:07 CET

La diputada de IU en las Cortes de Aragón, Patricia Luquin, ha considerado que ya no es tiempo "de eslóganes y tuit", sino de "poner el foco en las necesidades y demandas de la calle" y por eso ha apelado a la "humildad" para "volver a conectar con la gente".

Así lo ha dicho en rueda de prensa después de que el PSOE haya ganado las elecciones andaluzas este domingo, pero haya bajado de los 47 a los 33 diputados; el PP de 33 a 26; Cs ha subido de 9 a 21; Adelante Andalucía, la alianza de Podemos e Izquierda Unida, haya sumado 17 diputados, frente a los 15 y 5 que obtuvieron, respectivamente, en los anteriores comicios; y Vox haya obtenido 12 escaños, logrando representación por primera vez, lo que supone que los partidos de izquierdas no puedan sumar para gobernar y sí los de derechas.

"No podemos cambiar el país a golpe de tuit y sí a través de la reflexión" y "tenemos la obligación ética a hacer análisis sosegado para saber qué país tenemos y qué país queremos" puesto que "el que se dibuja en Andalucía me preocupa y no me gusta", ha manifestado Luquin.

La diputada ha apostado por que desde "la izquierda alternativa tengamos los ojos y los oídos bien abiertos", después de apelar a todas opciones políticas democráticas a preguntarse "por qué mucha gente ha decidido quedarse en casa" y "hay una desafección y un alejamiento de la ciudadanía de opciones políticas con larga trayectoria".

Sobre Vox, ha advertido de que "que lleva un programa político que en muchos casos es antidemocrático y va contra la línea de flotación de los valores que la mayoría de formaciones defendemos", para plantear que "una opción racista ha conseguido irrumpir con 12 escaños" en el Parlamento de una Comunidad como la andaluza.

AUTOCRÍTICA

Luquin ha apelado a la "autocrítica" en lo que se refiere a Adelante Andalucía, alianza de la que IU forma parte, porque los resultados obtenidos están "muy alejados de las expectativas y de las sensaciones de la campaña" y suponen que "no hemos sido capaces de canalizar el voto descontento del PSOE, que se ha llevado un descalabro".

"Mucha de nuestra gente se ha quedado en casa, en el mejor de los casos" y por eso ha reclamado "unidad y humildad" después recibir "un toque de atención" en estas elecciones que demuestra que "estamos alejados de las demandas de la ciudadanía".

Luquin ha estimado que la izquierda "tiene que encontrar otra vez su camino y recuperar a la gente que en algún momento pensó que éramos una buena opción".

En concreto, ha considerado que tendría que centrarse más en hablar de "tasas de desempleo inasumibles, una media de salarios que no supera los mil euros" o una salida de la crisis que ha supuesto "cronificación de la pobreza" y desigualdad.

POSICIÓN DE LA DERECHA

Luquin ha expresado su preocupación por la "normalidad" con la que PP y Ciudadanos "asumen que se puede pactar con una fuerza de extrema derecha como Vox", que "deja mucha gente fuera e incluso a los valores democráticos en algunas cuestiones".

Por eso, ha pedido "discursos sosegados", pero también "hablar claramente a la ciudadanía y estar a la altura de las circunstancias" para estimar que también hay que hacer un análisis de por qué ha llegado a España la extrema derecha, aunque haya sido más tarde que en Europa, donde ya está presente.

En este punto, ha incidido en que "Europa empieza a normalizar a la extra derecha, a banalizar el mal", permitiendo en los parlamentos "determinados discursos como los que escuché este domingo, que llevan a la preocupación".