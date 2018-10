Publicado 24/02/2018 12:19:39 CET

ZARAGOZA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exministro del Interior y presidente de la Fundación Valores y Sociedad, Jaime Mayor Oreja, habla de la importancia de los valores en el Foro ADEA 2018. La sesión será el martes, 27 de febrero, en el Hotel Reina Petronila de Zaragoza.

Jaime Mayor Oreja, preocupado por la crisis de valores en las sociedades europeas, impartirá en un desayuno-coloquio la conferencia titulada 'Cómo orientamos el futuro y la importancia de los valores'.

Jaime Mayor Oreja nació en San Sebastián en 1951, está casado y tiene cuatro hijos. Es Ingeniero Agrónomo, ha sido ministro de Interior del Gobierno de España (1996-2000), eurodiputado y cabeza de lista por el Partido Popular al Parlamento Europeo (2004-2014). Fue candidato a Lendakari y presidente del Partido Popular en el País Vasco, donde se destacó por la lucha contra el terrorismo de ETA y la defensa de las víctimas.

Es presidente de la Federación Europea 'One of Us' y del Foro trasatlántico 'Political Network for Values'. Especialmente preocupado por la crisis de valores que preside la sociedades europeas, ha impulsado la creación de la Fundación Valores y Sociedad, que preside.

ADEA organiza estas actividades con el apoyo de su Club de Patrocinadores, formado por Santander, Caixabank, Palafox Hoteles, Bantierra, Deloitte, Volkswagen Audi Zaragoza, Caja Rural de Teruel, Kühnel Escuela de Negocios, Sacyr e Ibercaja Banco.