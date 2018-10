Javier Lambán cree que el Gobierno de Sánchez "va a dar oportunidades a Aragón"

Publicado 15/06/2018 18:56:17 CET

ZARAGOZA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno aragonés y secretario general del PSOE regional, Javier Lambán, ha aseverado este viernes que el Ejecutivo central de Pedro Sánchez "va a dar oportunidades a Aragón" y que "se ha inscrito en la hoja de ruta que cabe esperar de un Gobierno socialdemócrata que cree en la Constitución, en la unidad de España y en la UE".

Ha intervenido ante el Comité Regional del PSOE aragonés, donde ha afirmado que "en el peor de los casos no podemos ir a peor por el listón tan bajo que ha dejado Rajoy", añadiendo que en materias como despoblación y servicios públicos "cualquier medida que le imprima Pedro Sánchez al Gobierno será para bien de las comunidades autónomas".

A su juicio "no podemos ir a peor" en cuanto a la minería, un problema que "pinta complicado", más cuando las directivas de la UE "no son particularmente tranquilizadoras" y porque el Gobierno saliente del PP "no ha hecho nada".

Lambán ha dicho que la conformación del Gobierno de España de Pedro Sánchez "resitúa" al PSOE tras el "terremoto sociológico" del 15-M y ha pedido "entusiasmo" a los militantes porque con este Ejecutivo central "le irá bien" a España y a Aragón.

Ha defendido la moción de censura realizada por Sánchez al popular Mariano Rajoy, quien "debió dimitir y convocar elecciones" porque esta era "la salida normal, razonable" por razones de "decencia e higiene democrática" tras la sentencia del caso 'Gürtel'.

Así, Sánchez "asumió su responsabilidad, hizo lo que debía y presentó una moción de censura que, a la postre, concitó la mayoría de los apoyos de los parlamentarios de la cámara", alcanzando La Moncloa "de manera legítima".

Ha aseverado que "el Gobierno de Sánchez es toda una declaración de intenciones" y que "ha llegado sin hipotecas", con una hoja de ruta que tiene tres fases, forzar la salida del PP, buscar soluciones para los problemas más urgentes y convocar elecciones generales. "Ahora estamos en estabilizar el país", ha asegurado.

Lambán ha dicho que "la propia configuración del Gobierno es un programa en sí mismo" y ha considerado que "quien tenga dudas de que vaya a ser rehén de los independentistas actúa con absoluta mala fe", añadiendo que la presencia de ministros como Josep Borrel y Fernando Garnde-Marlaska "nos da confianza" en relación con la unidad de España, la defensa de la Constitución y la "innegociable" imposición del Estado de Derecho en Cataluña. También ha dicho que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha dado seguridad a la economía española" y que ahora "estamos en buenas manos".