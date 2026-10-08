Unas jornadas abordan los distintos tipos de soledad para crear una estrategia de ciudad que llegue a toda la sociedad

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, presenta las jornadas Soledades - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 8 Oct. (EURO PRESS) -

La comprensión de los distintos tipos de soledad, el intercambio de experiencias y la construcción de una respuesta coordinada serán los ejes de las jornadas 'Soledades. Construyendo una estrategia compartida ante las soledades', que el Ayuntamiento de Zaragoza celebrará los días 27 y 28 de octubre en La Azucarera.

El encuentro reunirá a personas expertas, administraciones de distintos niveles, profesionales y entidades sociales con el objetivo de sentar las bases para avanzar hacia una estrategia compartida ante la soledad no deseada en la ciudad.

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, ha presentado estas jornadas, cuya inscripción permanece abierta hasta el 23 de octubre. "La soledad no deseada es un reto estructural y compartido, que requiere una respuesta colectiva y coordinada entre administraciones, entidades, empresas y ciudadanía", ha señalado.

"Por eso no queremos que esta estrategia se quede en el Ayuntamiento: nuestro objetivo es que acabe siendo un compromiso de toda la ciudad", ha explicado.

En rueda de prensa, Orós ha subrayado que la soledad no deseada "no es únicamente una experiencia individual", sino que "está atravesada por condiciones sociales, territoriales y relacionales". "Tiene que ver con cómo vivimos y con cómo está organizada nuestra sociedad", ha añadido.

Orós ha explicado que la soledad puede afectar a cualquier edad y ha citado que los últimos estudios revelan que al grupo humano que más afecta y "que más lo reconoce es a las personas jóvenes" para aportar que el dato de que la prevalencia de la soledad no deseada en los jóvenes es 14 puntos superior a la que puedan tener otros colectivos como pueden ser los mayores, ha comparado.

Pero, además, a lo largo de la vida esas circunstancias, esa intensidad, el origen o la duración pueden ir variando y "por tanto es un tema que tenemos que abordar no solamente en momentos concretos sino de manera general en todas las etapas de la vida", ha instado.

LAS DOS JORNADAS

El martes 27 de octubre se dedicará al marco conceptual y a las políticas públicas. La ponencia inaugural, a cargo de la profesora e investigadora de la Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña, Laura Coll, repasará los encuentros y desencuentros entre políticas, prácticas e investigación.

Después, un panel de personas expertas abordará la medición y evaluación de las soledades, el papel de la acción comunitaria y la relación entre soledad y riesgo social, con la participación de la profesora de la Universidad Europea de Valencia, Mónica Donio; la consultora e investigadora social, Elisa Sala Mozos; y el representante de la Fundación Pablo VI-Universidad Pontificia de Salamanca, Esteban Sánchez Moreno.

Tras el descanso, la jornada continuará con la intervención del director de Contenido del Observatorio SoledadES, Juan Ignacio Vela; y con un panel de políticas públicas que reunirá experiencias de distintos niveles de gobierno: el Marco estratégico estatal de las soledades (IMSERSO), el Observatorio Aragonés de la Soledad, la Estrategia para afrontar la Soledad no Deseada de las Personas Mayores en Aragón 2025-2028, la experiencia del Ayuntamiento de Barcelona y la estrategia Hariak de Gipuzcoa.

El miércoles, 28 de octubre, se centrará en las experiencias y en la construcción colectiva. Abrirá un panel de experiencias municipales el Consejo de Infancia y Adolescencia de Zaragoza aportará su mirada, y los servicios del Mayor, Juventud, Servicios Sociales Comunitarios, Servicios Sociales Especializados e Igualdad y Mujer presentarán las iniciativas que ya impulsan frente a las soledades desde el Ayuntamiento.

Después, tres entidades seleccionadas en la convocatoria abierta al tercer sector presentarán sus proyectos: Zaragoza + Humana, de ASAPME Aragón; la prevención de la soledad de las personas mayores en Delicias, de la Asociación Vecinal Delicias 'Manuel Viola'; y las estrategias comunitarias del Centro Comunitario Oliver, de la Fundación Adunare.

Completarán la mañana experiencias inspiradoras de otras ciudades y entidades: las Redes de Mayores del Ayuntamiento de Pamplona, el programa de prevención de la soledad en adolescentes y jóvenes de Madrid Salud y el proyecto CRECE de Cruz Roja Española.

La jornada incluirá un taller colaborativo con cuatro espacios de trabajo --comprender y medir las soledades, detectarlas, intervenir y evaluar, y coordinar las redes comunitarias--. Con todo lo compartido en las Jornadas, el taller servirá para identificar los retos y necesidades que hay por delante y extraer ideas y propuestas que sirvan de base a la futura estrategia.

HACIA UNA ESTRATEGIA COMPARTIDA

Las conclusiones de los dos días, incluidas las aportaciones del taller, serán el punto de partida para definir unas líneas comunes que orienten la acción de los distintos agentes hacia una respuesta conjunta a las soledades.

Las jornadas están dirigidas a personal municipal, profesionales de entidades sociales y de otras administraciones, personas voluntarias y cualquier persona interesada.

Se celebrarán de forma presencial y podrán seguirse en directo por el canal de Youtube del Ayuntamiento, donde también estarán disponibles las grabaciones. La inscripción puede hacerse hasta el 23 de octubre, o hasta completar aforo en la web 'https://www.zaragoza.es/sede/servicio/formulario/10523'.