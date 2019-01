Juste (PP) exige "pasar de las palabras a medidas concretas" para combatir la despoblación

Publicado 10/01/2019 18:31:16 CET

TERUEL, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Teruel, Joaquín Juste, ha vuelto a reclamar que se pongan en marcha iniciativas para combatir el problema de la despoblación. Lo ha hecho tras la reunión mantenida este jueves con el catedrático Francisco Burillo y con la investigadora del Instituto para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica, Pilar Burillo, a la que ha asistido el secretario general de Política Provincial de la formación a nivel nacional, Vicente Betoret.

Juste ha incidido en que la situación presente exige "pasar de las palabras a medidas concretas" para poder afrontar esta problemática. Una situación que ha tildado como "muy relevante y clave", ya que en la actualidad se están discutiendo los fondos que llegarán de la Unión Europea en el período 2020-2027, lo que exige, según sus palabras, "trabajo para que esos fondos puedan ir encaminados a corregir ese problema".

"En reiteradas ocasiones tenemos las medidas y no se ponen en marcha porque no hay generosidad o la voluntad política para hacerlo". Como ejemplo de ello ha citado la Política Agraria Común, que posibilitaba que las zonas con dificultades excepcionales recibiera el 5 por ciento de la misma pero que "no hubo voluntad por parte del Gobierno de Aragón del socialista Javier Lambán por trabajar en esa línea".

En este contexto, Juste ha reivindicado "el papel de Mariano Rajoy" porque ha sido "el que vino a Teruel a poner en marcha el programa 300x100 para la extensión de la banda ancha" y también porque "puso en marcha iniciativas reales, concretas y efectivas en materia de vivienda en el medio rural". Ha lamentado que "lo único" que hay para combatir la despoblación "lo puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy".

Estas afirmaciones las ha realizado, tras la reunión mantenida en la sede de la formación en la capital turolense, en la que además de Juste y Betoret han participado los diputados nacionales Manuel Blasco y Juan Vicente Pérez, representantes de las provincias de Teruel y Valencia, la senadora Raquel Clemente y Eduardo Ovejero, miembro del grupo valenciano de la Serranía Celtibérica.

AGRUPACIONES DE ENTIDADES LOCALES

Por su parte, el secretario general de Política Provincial del Partido Popular, Vicente Betoret, ha abordado las diferentes iniciativas que se están poniendo en marcha para afrontar la realidad de zonas con problemas demográficos como la que vive la provincia de Teruel. Entre ellas, ha citado la labor que está llevando a cabo el Grupo Popular en el Parlamento Europeo para posibilitar que los fondos estructurales tengan un carácter finalista y que se tenga en consideración las agrupaciones de municipios.

"Tener en cuenta a las regiones o las provincias da una visión distorsionada, lo que acaba provocando que estas ayudas no acaben respondiendo a la realidad de los territorios. Es mucho más concreto, específico y real si esas ayudas van dirigidas a las agrupaciones de municipios porque entonces sí que se va a actuar sobre las ubicaciones concretas donde existe el problema de la despoblación", ha agregado.

En ese sentido ha declarado que están coordinando "todas las medidas que se han ido proponiendo", comenzando desde el Parlamento Europeo "que es desde donde han de venir todas esas ayudas en forma de fondos estructurales". Después, ha continuado, se va a ir descendiendo hasta presentar iniciativas en el Senado, Congreso de los Diputados, parlamentos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos para defender esta iniciativa y para garantizar el cumplimiento del artículo 174 del Tratado de Lisboa.