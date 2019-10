El Justicia propone asegurar una "asistencia social básica" a los mayores en la ley integral para este colectivo

Publicado 21/10/2019 16:03:35 CET

ZARAGOZA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha propuesto este lunes asegurar "una asistencia social básica" para las personas mayores tendente a proteger a los ancianos en soledad no elegida, dentro de la ley integral que ha recomendado para regular el apoyo a este colectivo. Así lo ha explicado durante la presentación, en Comisión de las Cortes autonómicas, del informe 'Mayores en soledad no elegida'.

Dolado --que ha realizado declaraciones a los medios posteriormente-- ha apostado por recoger "un derecho de mínimos en esa ley", con derechos y obligaciones que aseguren que van a estar "claramente asistidos en situaciones en las que no tengan una solución personal y económica suficiente", puntualizando que esta "asistencia social básica" no guarda relación con ninguna prestación económica.

Se trata de que haya "una clara conexión entre el médico de familia, el trabajador social y el farmacéutico, una forma de echar en falta a una determinada persona en un momento dado", ha dicho Dolado, añadiendo que "si se diese esa interconexión siempre sabríamos qué está pasando con todos ellos". Ha rechazado las políticas basadas en "la caridad y la beneficiencia".

Respecto al mapeo de personas mayores en soledad no elegida, se ha mostrado favorable, aunque esta recomendación no se ha incluido en el informe al no haber consenso entre las 38 entidades participantes en su elaboración por la protección de datos. "Soy partidario de emitir consentimientos informados, pero esto no vale si la persona está incapacitada".

El informe recomienda impulsar la coordinación entre administraciones, especialmente la sanidad y la asistencia social, así como elaborar un código ético de buenas prácticas, regular el acompañamiento durante los traslados a centros sanitarios o sociales y siempre "el cariño y la buena educación, que aportan buenos beneficios". Ha observado que "uno puede sentirse solo en una residencia".

También ha dicho que "el derecho a la herencia no es natural, no es de familia, sino que viene a posteriori, cuando hayamos dejado cubiertos a nuestros mayores". Ha propuesto que el IASS acoja un observatorio de la soledad no elegida y también elaborar "autopsias sociales".

FENÓMENO FRECUENTE

La diputada del PSOE, Pilimar Zamora, ha señalado que este es "un fenómeno frecuente en nuestra sociedad" y ha llamado la atención sobre el elevado envejecimiento de la población aragonesa, indicando que "si falta una red familiar o social eso puede producir situaciones incluso con consecuencias negativas para la salud".

Desde el PP, Marian Orós ha emplazado a priorizar estas políticas y dotarlas de presupuesto. Ha indicado que la familia tradicional está cambiando y que la sociedad es "muy conectada y cada vez más individualista". Sobre la elaboración de una ley integral ha puntualizado que no debe servir de excusa para dilatar en el tiempo la aplicación de las medidas.

En representación de Cs, Beatriz García ha subrayado que "donde no llega la familia y no hay dinero, no hay acompañamiento" y ha lamentado que "nos hemos olvidado de educar en valores y nuestros mayores se sienten solos y mueren solos".

Para la diputada de Podemos, Itxaso Cabrera, se deben implementar políticas de prevención de la soledad, "una enfermedad propia de este siglo". Ha preguntado si, realmente, el informe del Justicia va a ser el "pistoletazo de salida" para cambiar el modelo.

La diputada de CHA, Carmen Martínez, ha afirmado que las pensiones de jubilación son "poco dignas", lo que "incide en su calidad de vida", aunque influyen "muchas personas" cuando una persona se aísla y está en soledad no elegida. "La política fiscal tendrá que ser de otra manera", ha avisado.

El portavoz de Vox, David Arranz, ha defendido la "justicia social", dar "una clara dimensión social" al patriotismo, y ha animado a "volcar nuestra actividad en defensa de los más vulnerables: la infancia y nuestros mayores".

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero ha apoyado la elaboración de una ley integral de personas mayores y también coordinar las instituciones, mientras que el diputado de IU Álvaro Sanz ha opinado que la soledad no elegida es "un síntoma del devenir de estas sociedades donde la productividad es lo que determina el papel al que relegan a un individuo, la dinámica vital del sistema al que estamos incorporados".