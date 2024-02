Ladrero (PSOE): "PP y VOX, incapaces de empatizar con familias que se agarran a la Ley de Memoria para cerrar heridas"

ZARAGOZA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Teresa Ladrero (PSOE), ha afirmado este jueves que "hoy es un día triste" por la derogación, en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, aseverando que PP y VOX "son incapaces de empatizar con las familias aragonesas que se agarran a la ley para lograr cerrar heridas".

Ladrero se ha expresado así en los exteriores del Palacio de La Aljafería, antes de que el Pleno aprobara la derogación de esta ley, coincidiendo con la concentración convocada por PAMA a favor de la Ley de Memoria Democrática.

En declaraciones a los medios de comunicación, Ladrero ha señalado que "la DPZ siente la obligación de estar hoy aquí para defender los valores de convivencia, los valores democráticos, para hablar alto".

"Hoy se va a liquidar la ley aragonesa de memoria democrática por parte de PP y VOX y, además, lo hacen de forma urgente", ha criticado Ladrero, tildando de "bochornosa y autoritaria" la actitud de ambos partidos.

A su juicio, "Azcón está totalmente rendido a la ultraderecha y no pone reparos para aceptar, asumir y ceder chantaje tras chantaje de VOX", añadiendo que "las Cortes ya empiezan a sufrir las decisiones de PP y VOX, en este periodo corto de tiempo, contra la dignidad de los seres humanos, de los derechos de las personas", recalcando que "no se denuncia la violencia machista", de forma que "Azcón no está legitimado para dar lecciones morales al resto de ciudadanos".

"No sabíamos que iban a llegar tan lejos", ha continuado Teresa Ladrero, expresando que "en un Gobierno casi recién llegado han retorcido la historia con un auténtico atropello histórico", y ha lanzado "un mensaje de esperanza".

Ha enfatizado que la ley estatal de memoria democrática "acoge los principios de los derechos humanos, permite a las familias seguir identificando a sus familiares, no hay nada malo en ello", urgiendo a los Gobiernos a "la escucha activa del sufrimiento ajeno para que las sociedades no se vean dañadas", advirtiendo de que "en esta batalla pierde la sociedad aragonesa, perdemos los ciudadanos: Quieren confundir el derecho con el deber, la mentira con la verdad".

Ladrero ha dejado claro que la DPZ "va a seguir defendiendo la bandera de la memoria democrática y asume las partidas que ha recortado el Gobierno de PP y VOX en sus partidas, alcanzando los 500.000 euros". El presidente de la Diputación, Juan Antonio Sánchez Quero, ha firmado las ayudas para las asociaciones memorialistas.

"Cualquier ciudadano, cualquier persona con sentimientos tiene que sentir un profundo dolor por la decisión que ha tomado los diputados del Partido Popular y VOX con la derogación de la ley aragonesa de memoria democrática", ha zanjado.

REPARACIÓN DE TODAS LAS VÍCTIMAS

El diputado provincial de Memoria Democrática, Rubén Estévez, ha dicho que "la derogación es un claro ejemplo del retroceso de las políticas que desde la Diputación queremos seguir apoyando" y ha recordado que la institución provincial ya ha firmado las ayudas por 200.000 euros --ampliables-- para las asociaciones memorialistas, que se conceden desde 2016 para "la reparación de todas las víctimas".

Ha apostado por atender "las situaciones que está dejando de atender el Gobierno de Aragón" en esta materia y ha recalcado que cuentan con la ayuda de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Además, la ciudadana Rosa Casas, "nieta de fusilado e hija de represaliados" ha manifestado que PP y VOX "no tienen empatía, no tienen conocimiento, están planteando que todos han sido víctimas y no, las víctimas fuimos nosotras y nosotros, los que después de la guerra pasamos 40 años sufriendo unas condiciones exageradas de represión, de cárceles, de todo lo que se pueda imaginar uno".