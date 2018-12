Lambán advierte de que la xenofobia, el nacionalismo y los radicalismos "acechan la convivencia y la democracia"

Publicado 10/12/2018 20:18:36 CET

ZARAGOZA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha advertido esta tarde de que la xenofobia, el racismo, la intolerancia, el nacionalismo y la "exacerbación de los radicalismos de cualquier índole" son algunos de los peligros que "acechan la convivencia, la democracia y los derechos humanos en Europa y en el mundo".

Lambán ha participado este lunes en la conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, celebrada en el Centro Pignatelli de Zaragoza. Organizado por la Fundación Seminario de Investigación para la Paz (SIP), al acto han asistido también el presidente de la Fundación SIP, Jesús María Alemany, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno aragonés, María Victoria Broto, la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, y el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, entre otras autoridades.

En declaraciones a los medios de comunicación, Lambán ha recordado las palabras de la escritora y política Eleanor Roosevelt, la viuda del presidente estadounidense, quien definía la Declaración Universal de Derechos Humanos como "la carta magna de la humanidad, como una especie de Constitución, como norma suprema de la convivencia de los derechos de la humanidad en su conjunto".

La Declaración "fue un hito inconmensurable de la historia de la humanidad", si bien España "no participó porque en ese momento no formaba parte de las Naciones Unidas". No obstante, el artículo 10 de la Constitución de 1978 "establece con toda rotundidad que la interpretación de los derechos y libertades se atendrá a la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

Lambán ha mencionado la decisión del Gobierno de España de vincular y actualizar la Declaración de 1948 a la agenda 2030, "otra gran declaración de principios de la ONU", así como la conmemoración de este hito coincide en España con el 40 aniversario de la Constitución.

"Es testimonio de lo mejor que la humanidad ha dado de sí a lo largo de su historia en esa espléndida y admirable declaración", a pesar de que su 70 aniversario llega en un momento en que "el estado actual de los derechos humanos en muchas partes del mundo no goza de buena salud", una circunstancia que "a los demócratas, a quienes creemos en los derechos humanos, nos debe hacer reduplicar nuestros esfuerzos para preservarlos y potenciarlos".

CULTIVARLOS

Javier Lambán ha abogado por explicar a los niños y jóvenes que "el mundo a lo largo de su historia, en la práctica totalidad de la misma, ni ha disfrutado de democracia, ni de derechos humanos, ni de libertades y que, por tanto, vivimos en una etapa de nuestra historia absolutamente excepcional".

"Habría que transmitir a las actuales generaciones que los derechos humanos, la democracia y las libertades, para que no sean una excepción, para que no sean un periodo de excepción en nuestra historia, hay que cultivarlos, hay que quererlos y hay que mantenerlos".

En este sentido, ha elogiado el acto organizado por la Fundación SIP, considerando que es "absolutamente digno de ser admirado" y ha felicitado a sus organizadores por esta jornada y por cómo desde esta entidad son capaces "de ejercer liderazgos en algo tan absolutamente fundamental para la convivencia como son los derechos humanos y el valor absolutamente insuperable de la paz".

Respecto a los peligros para la convivencia, la democracia y los derechos humanos, Lambán ha mencionado la "xenofobia, el racismo, la intolerancia, el nacionalismo, la exacerbación de los radicalismos de cualquier índole".

"No hay que olvidar que en 1948, cuando se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, el mundo viene, sobre todo Europa, de sufrir dos guerras absolutamente atroces, dos guerras que sobre todo a los europeos les enseñan qué camino no hay que recorrer en el futuro, les enseña que hay que recorrer el camino de la paz, de los derechos humanos, de la solidaridad".

"OLVIDAMOS NUESTRA PROPIA HISTORIA"

"Da la impresión de que en este momento nos hemos olvidado de nuestra propia historia, da la impresión de que no hay elementos que inviten a las sociedades y a los individuos a valorar como se merecen estos principios y derechos que nos han proporcionado en Europa occidental y en España en particular unas décadas de prosperidad y de convivencia absolutamente desconocidas en nuestra historia", ha manifestado Lambán.

Por ello, el presidente aragonés ha recalcado la necesidad de "preservar los valores constitucionales y la esencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos", teniendo en cuenta además "el desastre medioambiental que se nos avecina si no tomamos medidas para asegurar la sostenibilidad y la necesidad de combatir el cambio climático".

"Por encima de cualquier tipo de divergencia ideológica o territorial, hay elementos que nos unen como seres humanos como esta Declaración Universal que es un hito tan importante en la historia que actos como este que hoy celebramos me parecen absolutamente admirables", ha insistido Lambán.

NUEVO ESTUDIO DE LA FUNDACIÓN SIP

Por su parte, el presidente de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz (SIP), Jesús María Alemany, ha explicado que con motivo de esta jornada han editado un nuevo estudio, titulado 'La convivencia amenazada', en el que se indica que la convivencia está amenazada al confundir "igualdad y diferencia".

"Todos somos iguales en dignidad y derechos humanos, pero somos diferentes en lugar de origen, en raza, en religión, en sexo, y confundir la diferencia con la desigualdad es un error" porque "solamente cuando la igualdad y la diferencia conviven la comunidad humana, cualquiera que sea, es rica", ha sostenido.

Sin embargo, existe en estos momentos "una oleada de miedo en la humanidad" que ha llevado a confundir estos términos. Alemany ha realizado un llamamiento a defender un derecho humano esencial, como es el derecho "a la esperanza".