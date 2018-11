Lambán afirma que ya existe "una formulación definitiva" de la reforma del ICA pero espera "el visto bueno" de la FAMCP

Publicado 28/11/2018 13:58:58 CET

ZARAGOZA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado este miércoles que ya existe "una formulación definitiva" de la reforma del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas que desea promover el PSOE, si bien ha indicado que esperan al "visto bueno" de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) para dar a conocer esa propuesta.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras asistir a la celebración del Consejo de la FAMCP, Javier Lambán ha reiterado que este impuesto "es justo y correcto" tal y como está planteado, si bien "todo en la vida es mejorable, se puede perfeccionar y eso es lo que hemos hecho, en principio de la mano de Podemos, teniendo siempre absolutamente claro que el Gobierno, y en particular el PSOE, no plantearía una reforma del impuesto de contaminación de las aguas sin contar con el acuerdo absoluto de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias".

Así, tras un periodo en el que distintas entidades y partidos han realizado sus aportaciones, "que han sido muy tenidas en cuenta en la formulación final que se hará de la reforma del impuesto", Lambán ha advertido de que no se elevará esa propuesta de reforma a las Cortes "hasta que no tengamos el acuerdo expreso de la FAMCP".

Ya se han producido distintos contactos con la Federación y esta entidad ha expresado su opinión en las Cortes, "existe ya una formulación definitiva de qué tipo de reforma queremos plantear con el ICA", pero el Ejecutivo aragonés desea mantener "una última reunión" con la Federación para que "nos de el visto bueno, nos haga alguna aclaración que quiera hacer y cuando lo tengamos cerrado con la Federación es cuando plantearemos la reforma de este impuesto".

El presidente ha avanzado que la reforma que plantean supondrá "para el 66 por ciento de los recibos que se emitan, una reducción del 32 por ciento". Además, establecerá de forma clara "el concepto de progresividad en relación con el consumo del agua", penalizando la contaminación y los costes que un excesivo consumo suponen al depurar.

La reforma del impuesto tendrá "un criterio claramente social, lo cual hará que muchas familias, sobre todo en los pueblos, por su circunstancias sociales directamente no paguen y será un impuesto que a autónomos y pymes no le supondrá ningún gravamen sobre lo que ya paguen". Ha recordado, por último, que este impuesto no afecta solo a la ciudad de Zaragoza, sino al conjunto de Aragón, "y, por tanto, es la FAMCP la que le tiene que dar su visto bueno", ha sentenciado.