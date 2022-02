Lambán califica de "acertado" que se vaya a eliminar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores

ZARAGOZA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha calificado como medida "muy acertada" y que contará con "todo" su apoyo el anuncio de que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes eliminar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores.

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la presentación de la Estrategia FP, Lambán ha constatado: "He dicho siempre que no tengo nada en contra en que se retiren las mascarillas en su uso en el exterior, justamente al contrario, me parece que si se toma esa medida será muy acertada y contará con todo mi apoyo".

Ha añadido que el Gobierno de Aragón "estará a lo que se decida en el Gobierno de España y, sobre todo, a lo que se decida en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud" por parte de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y los consejeros del ramo de todas las comunidades autónomas.