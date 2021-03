Lambán cree que María Domínguez, primera mujer al frente de un ayuntamiento democrático, marcó un hito en el siglo XX

Coronavirus.- Lambán dice que "no habrá ni una sola interferencia" política o económica en la lucha contra la pandemia

Coronavirus.- Lambán dice que "no habrá ni una sola interferencia" política o económica en la lucha contra la pandemia - EUROPA PRESS - Archivo

EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA), 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha destacado la figura de María Domínguez Remón, por "marcar un hito en la historia española del siglo XX". Así lo ha manifestado en el homenaje que se ha celebrado este domingo, 7 de marzo, en Ejea de los Caballeros, a la que fuera la primera mujer al frente de un ayuntamiento democrático, el de Gallur.

Los restos de la socialista María Domínguez Remón, asesinada en 1936, se recuperaron en una fosa de Fuendejalón el pasado mes de enero en colaboración con el Ayuntamiento de esta localidad, la Asociación de Familiares y Amigos de los Asesinados y Enterrados en Magallón (AFAEM) y la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (ARICO).

Junto con las alcaldesas de Ejea y de Gallur, Teresa Ladrero y Yolanda Salvatierra, respectivamente, así como con el alcalde de Fudendejalón, Javier Tolosa, y familiares de Domínguez, Lambán ha descubierto una escultura, obra de Victoria Arbeloa, en la plaza de su mismo nombre.

Para Lambán, María Domínguez, de origen "humilde" y "rural", fue una pionera y una precursora: "No procedía de una familia acomodada, no había nacido en una ciudad, no había pasado por la universidad y, sin embargo, se empeñó a fondo en defender sus ideas, en formarse para ello".

"Yo muchas veces he dicho que María Domínguez es una especie de milagro laico, del brote de una flor en el más áspero de los secarrales", ha apostillado.

Lambán ha considerado que esta política hizo "todo lo posible por dotarse de una voz potente, inteligente, de una voz sólida en defensa de la mujer, del socialismo y la República". También ha resaltado su valentía de "llevar esa voz a toda España, incluso a través de medios de comunicación nacionales".

El dirigente autonómico ha opinado que ha sido "un acierto" que la alcaldesa de Ejea de los Caballeros haya incluido esta conmemoración a María Domínguez con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

En este sentido, el presidente de Aragón ha dado la enhorabuena a Teresa Ladrero por su "magnífica" visión en relación con los derechos de las mujeres y la memoria histórica.

"El acto que ahora vamos a celebrar alcanza un nivel absolutamente excelso si tenemos en cuenta que lo van a protagonizar dos alcaldesas, una, la de Ejea, y otra, la de Gallur, el municipio del que la propia María Domínguez fue alcaldesa", ha concluido.