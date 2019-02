Lambán defiende la gestión de su Gobierno en el Hospital de Teruel: "Tenemos la satisfacción del deber cumplido"

Publicado 11/02/2019 13:28:41 CET

BARBASTRO (HUESCA), 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha defendido la gestión de su Gobierno en el Hospital Obispo Polanco de Teruel: "Tenemos la satisfacción del deber cumplido". Ha recordado que esta legislatura han invertido 3,6 millones de euros en tecnología sanitaria en este espacio y que el 25 de febrero se firmará el acta para el inicio de las obras del nuevo centro hospitalario de la ciudad.

"El Gobierno de Aragón hoy piensa y hace lo mismo que anteayer, no necesitamos que ninguna asociación o entidad nos recuerde lo que tenemos que hacer, que, por cierto, nos lo recuerda sólo a nosotros, cuando gobierna el PP no se ocupaba en absoluto de recordarles lo que tenían que hacer, seguramente porque hay una diferencia fundamental; nosotros hacemos y el PP no hace nada", ha aseverado este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación en Barbastro al ser preguntado por la manifestación de este domingo en la capital turolense, convocada por Teruel Existe.

Lambán ha defendido que la sanidad de Teruel no es "ni mejor ni peor" que la de Huesca y la de Zaragoza, es "una buena sanidad", y que tiene "los mismos problemas que toda la sanidad de la España interior", es decir, "falta de personal". Ha agregado que en este centro están todas las plantillas necesarias y existe dotación presupuestaria suficiente.

"Puntualmente se producen algunos problemas en alguna de las especialidades, pero no como consecuencia de desidia o de dejación por parte del Gobierno de Aragón sino como consecuencia de la falta de profesionales de la medicina que es un problema que se debe abordar en el ámbito nacional", ha remarcado.

En este punto, ha detallado que su Gobierno ha invertido 3,6 millones de euros en cuatro años a la sanidad turolense, mientras que el anterior Ejecutivo PP-PAR en toda la legislatura invirtió 600.000 euros. Por ello, ha considerado que la convocatoria de la manifestación de este domingo por parte de Teruel Existe es "incomprensible".

"No tiene mucho sentido denunciar el mal estado del hospital justamente al día siguiente de que nosotros anunciáramos que el día 25 de febrero se firma el acta de inicio de las obras de un nuevo hospital. En fin, cada cual es libre, por suerte vivimos en un país pletórico de libertades, pero me parece que motivaciones reales para esa movilización de ayer no había ninguna, sobre todo teniendo en cuenta que ante el Gobierno anterior, que no hizo absolutamente nada, no hubo protestas".

Lambán ha mencionado que el Ejecutivo de Rudi mantuvo "paralizado" el proyecto del nuevo hospital de Teruel, que no invirtió en el Obispo Polanco y que se "desentendió" del problema de los profesionales. "De hecho, jubiló a los médicos de más de 65 años en una acción que luego el Tribunal Supremo ha dicho que era ilegal y que nos va a hacer pagar 32 millones de euros. No entiendo que, ante ese Gobierno, Teruel Existe no dijera nada y le de por manifestarse ahora".

"Nosotros tenemos la satisfacción del deber cumplido, la satisfacción de haber cumplido nuestro compromiso con los turolenses en materia de medicina y, por tanto, respetando la manifestación de ayer, nosotros respecto a la sanidad de Teruel estamos haciendo y pensando lo mismo que hacíamos y pensábamos hace 48 horas".

CENTRO DE SALUD DE BARBASTRO

Por otra parte, también se ha referido a las obras del nuevo Centro de Salud de Barbastro. Ha afirmado que está a punto de licitarse la redacción del proyecto.

"El Centro de Salud de Barbastro ha de sustituirse por uno nuevo, dadas las condiciones en las que está. Ha habido algún problema burocrático pero por fin les puedo decir que, a no mucho tardar, en las próximas semanas el Departamento de Sanidad licitará el proyecto técnico del nuevo espacio, para que cuanto antes se liciten las obras y Barbastro tenga el Centro de Salud que merece y necesita".