Lambán dice que, con su voto, los ciudadanos deben poner fin a la situación de "interinidad" del Gobierno de España

Publicado 21/09/2019 12:10:11 CET

CASTILISCAR (ZARAGOZA), 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado que comparte "en gran medida" la "irritación" que sienten muchos millones de españoles por la "necesidad" que ha tenido Pedro Sánchez de volver a convocar elecciones para el 10 de noviembre. En este contexto, ha remarcado que los ciudadanos deben entender su "responsabilidad" de ir a las urnas para "poner fin a esta situación de interinidad que vive España".

En declaraciones a los medios de comunicación en Castiliscar, Lambán ha reconocido que la política "no ha estado a la altura de las circunstancias", por lo que los ciudadanos tienen "motivo para irritarse".

En este punto, ha remarcado que también tienen motivo para irritarse los presidentes autonómicos y los alcaldes, que llevan cuatro años "sin poder tener en Madrid un gobierno consolidado, un gobierno con apoyos parlamentarios sólidos, un gobierno que en definitiva sea interlocutor válido para todos y cada uno de los retos que hay por delante".

"En cuatro años que he sido presidente autonómico he vivido tres elecciones generales, no he podido nunca hablar con ministros o con presidentes de gobierno que tuvieran por delante un panorama despejado de 3 o de 4 años para tomar decisiones. Como presidente del Gobierno de Aragón, y creo que en nombre de todos los aragoneses, reclamo que en las siguientes elecciones por fin nos dotemos de ese gobierno".

De esta forma, Lambán ha asegurado entender "la irritación de los ciudadanos" pero ha matizado que los ciudadanos tienen que entender también que, en un nuevo ejercicio de responsabilidad, votando, han de poner fin "a esta situación de interinidad que vive España".

Además, ha apuntado que los ciudadanos deben "rechazar" la reaparición de "frentes ideológicos, de enfrentamientos de una España contra otra, de enfrentamientos entre la izquierda y la derecha". "Creo que los desafíos que tiene España por delante son de tal magnitud que se requieren soluciones de gobierno instaladas en la centralidad y basadas en la transversalidad".

FUERZAS CONSERVADORAS Y PROGRESISTAS

Lambán ha puesto de ejemplo a Aragón, ya que en su gobierno confluyen fuerzas políticas conservadoras y progresistas: "Creo que es el único camino". Así, ha vaticinado que la gobernanza de España, a partir del 10 de noviembre, "seguramente ha de hacerse alrededor del Partido Socialista pero contando, de una forma u otra, con otras dos fuerzas políticas fundamentales, que son Podemos y Ciudadanos".

"Espero sinceramente que, después los desencuentros que ha habido entre las distintas fuerzas políticas y que han conducido a este bloqueo, se pase cuanto antes y todos los líderes políticos se pongan en modo electoral responsable, sabiendo que es mucho lo que depende de ellos que sus errores los paga caros el país y que de sus aciertos se beneficia el país sin ningún tipo de duda", ha concluido.