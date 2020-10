Lambán entrega el Premio de las Letras 2019 a la escritora Ana Alcolea con la que "Aragón estaba en deuda"

ZARAGOZA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, ha entregado el Premio de las Letras 2019 a la escritora y profesora Ana Alcolea, con quien "Aragón estaba en deuda", ha señalado. "No es que con este premio se salde, ni mucho menos, pero le sirve para saber que le aprecia el mundo de las letras de su tierra y el Gobierno de su tierra", ha considerado.

El acto ha tenido lugar en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporánea (IAACC) 'Pablo Serrano' de Zaragoza y, en su intervención, Lambán ha dicho que se dan unas circunstancias singlares debido a la pandemia de coronavirus que no son, "ni de lejos, las que Ana merece" para recibir el premio. "Ana merece este premio desde hace muchos años y tienes tras de si una obra muy importante y por delante otra no menos importante".

Ha destacado su faceta como escritora infantil y juvenil y también de la denominada adulta, de la que ha elogiado el título 'Bajo el león de San Marcos' porque es "de las mejores novelas de los últimos años", ha subrayado.

En su intervención, el presidente ha apuntado que Ana Alcolea ha tenido reconocimientos importantes por su labor pedagógica y docente en distintos países en los ha desplegado su saberes y habilidades.

En alusión a la pandemia, Lambán ha dicho: "Ni en el peor de los sueños la podríamos haber imaginado. Necesitamos aparentemente médicos, muchos médicos, empresarios que inviertan y hombres y mujeres comprometidos que se cuiden y nos cuiden; seriedad y compromiso de todo el mundo porque, sino, será imposible vencer la pandemia, pero también necesitamos escritores y literatos".

TAN IMPORTANTES COMO LOS SERVICIOS ESENCIALES

Lambán ha estimado que una persona que se expresa bien en su idioma y tiene cosas importantes que contar "forma parte de lo más excelente de la cultura y civilización". "Si siempre son importantes los escritores y escritoras en unas circunstancias tan complicadas como las actuales, en los meses y años que vendrán los escritores que nos hagan dialogar, dar ideas y que recreen el mundo son tan importantes o más que los servicios esenciales".

En este sentido, ha apuntado que Ana Alcolea ha sido "muy importante" en el mundo de las letras y la literatura y como otras personas de su oficio "serán mas importantes, si cabe, en los próximos años".

La premiada ha agradecido las "generosas" palabras de Lambán hacia su persona y ha calificado el acto de "fiesta de la palabra en Aragón" lo que le llena de alegría por poder llevar su espalda esta "mochila maravillosa" del Premio de las Letras, que --ha asegurado-- intentará llevar con la "dignidad" de los escritores que le han precedido.

Es su intervención, ha reconocido que es un "honor" este premio y también es un día "muy extraño" al argumentar que las normas para contener el coronavirus han cambiado "para el bien de todos" y por que muchas personas a las que quiere no le pueden acompañar en este acto. "Es algo que no habría querido, que estuviera lleno de ausencias, pero es el signo de los tiempos y las ausencias y los silencios nos acompañan y acompañarán", ha apuntado.

Para Ana Alcolea, lo "realmente importante" es estar con se quiere estar, también estar a gusto con nosotros mismos y con las palabras" que es lo que "alimenta el pensamiento y la capacidad de ser ciudadanos libres y críticos".

"Por eso me gusta escribir para adolescentes y niños y de una manera en la que se mima más la palabra porque eres consciente de que estas contribuyendo a la capacidad de pensar de los futuros ciudadanos", ha glosado.

FLECHAS DE ORO

Ana Alcolea ha contado que las palabras van creando y por eso es importante que no estén envenenadas y a su parecer, "se escuchan bastantes palabras envenenadas en los últimos tiempos". Por ello, la premiada prefiere las "flechas de oro de Eros para disfrutar del otro del compañero y de uno mismo". "Que sean esas palabras las que nos acompañen hoy y durante estos meses que sean amables y son más importantes de lo que las personas creen realmente".

LARGA TRAYECTORIA

A propuesta de la Asociación de Escritores Aragoneses, el jurado decide premiar la candidatura de la escritora aragonesa al considerar su "larga trayectoria en defensa de la literatura infantil y juvenil, además de su brillante labor acreditada en la narrativa para adultos".

El jurado considera, además, que Alcolea es una escritora "de gran imaginación que aúna una importante labor pedagógica, especialmente con lecturas para adolescentes".

Este reconocimiento tiene una dotación económica de 10.000 euros, que será aportada íntegramente por "Viñedos y Crianzas del Alto Aragón, S.A., Enate. El Ejecutivo aragonés recuperó la dotación económica de este premio en la pasada legislatura para otorgarle una mayor dignidad.

La zaragozana Ana Alcolea es licenciada en Filología Hispánica y diplomada en Filología Inglesa. Ha sido profesora de Lengua y Literatura durante más de 25 años y es una de las autoras más leídas de nuestro país desde que en 2001 publicó su primera novela.

Especializada en literatura infantil y juvenil, también ha publicado ediciones didácticas de obras de teatro y numerosos artículos sobre la enseñanza de la Lengua y la Literatura. En la actualidad se dedica a escribir y a impartir charlas en colegios e institutos de todo el mundo: desde España a Marruecos, Italia, Francia, Estados Unidos o Colombia.

Pregonera de las Ferias del Libro de Zaragoza y de Monzón, ha obtenidos numerosos premios nacionales e internacionales por su producción literaria.

Entre los galardones que ha obtenido se encuentran el Premio Cervantes Chico de Literatura Infantil y Juvenil (2016), el Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil (2011), el premio CCEI de Literatura e Ilustración Infantil y Juvenil (2011) o el Artes y Letras de Heraldo de Aragón (2015). Sus trabajos han estado asimismo incluidos en listados de libros imprescindibles en Alemania o Estados Unidos.

OBRA

La autora ha publicado 23 novelas desde 2001 y 11 cuentos, además de otros trabajos de ediciones teatrales, investigación literaria o artículos periodísticos.

Entre sus novelas figuran El medallón perdido (2001, Anaya), El retrato de Carlota (2003, Anaya), Donde aprenden a volar las gaviotas (2007, Anaya) El vuelo de las luciérnagas (2009, San Pablo), Cuentos de la abuela Amelia (2009, Edelvives), y Bajo el león de San Marcos (2009, Algaida).

Otras novelas son Napoleón puede esperar (2012, Pearson Alhambra)

El secreto del galeón (2014, Anaya), Castillos en el aire (2015, Anaya, Col. Duende Verde), El abrazo del árbol, (2016, Anaya, Col. Sopa de Libros) El secreto del espejo (2016), Postales coloreadas, (2017, editorial Contraseña), El secreto de la esfinge, (2017, editorial Anaya)

El viaje de las estrellas doradas, (2017, Editorial Norma), Tarek, el africano (2018, Anaya, y colección Sopa de Libros Aurora o nunca (2018, Edelvives, colección Alandar, novela colectiva, escrita entre 10 autores de Literatura Infantil y Juvenil).

Su últimas novelas son El maravilloso mundo de la ópera (Anaya, 2018)

El abrazo de la sirena (2019, Anaya, Sopa de Libros), El secreto del colibrí dorado (2019, Anaya), y El abrazo de las amapolas (2020, Anaya)

Asimismo es autora de cuentos como Martina, en 21 relatos contra el acoso escolar (2008, SM), La pequeña alfombra roja, en 21 relatos por la educación (2009, SM), y Las estrellas de Laia, en Cuentos a la orilla del sueño (Fundación Theodora, 2010).

Otros títulos son Lágrimas de humo, en Relatos de 90 segundos, 2018, La Fragua del Trovador, Carlitos no sabe cantar, en Cuentitis aguda, Believe in Art, 2018, (Benéfico), y García y García, en Como tú, relatos por la igualdad, Anaya, 2019. Además, este año 2020 saldrán dos relatos más en sendos libros benéficos.