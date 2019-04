Lambán garantiza que el hospital de Teruel se construirá "a pesar de Buj"

Publicado 26/04/2019 20:25:59 CET

ZARAGOZA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha lanzado esta tarde un mensaje de "tranquilidad absoluta" a los turolenses al garantizar que el nuevo hospital de la ciudad se construirá a pesar de que la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj (PP), "se empeña a poner toda clase de obstáculos".

En declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza, Lambán ha recalcado que "la gente de Teruel tiene que tener absolutamente claro que, le guste o no le guste a la alcaldesa, el hospital de Teruel se va a construir, las obras no van a parar y, le guste o no, los ciudadanos de su ciudad, a pesar de que ella se empeña en poner toda clase de obstáculos, van a disfrutar en poco tiempo de un magnífico hospital".

Lambán ha considerado "absolutamente incomprensible la actitud de una responsable política, máxime siendo la alcaldesa de la ciudad, al poner obstáculos a la realización de una obra largamente demandada por sus vecinos y que, además, es absolutamente necesaria".

"Así es el PP", ha lamentado el presidente aragonés, para insistir en que "en cualquier caso el Gobierno de Aragón está estudiando el documento que ha elaborado el Ayuntamiento de Teruel" para paralizar los trabajos y parece "que es de dudosa legalidad, es puro artificio para poner trabas y obstáculos a una obra por puro interés electoral y ejercido de una manera muy torpe" porque se puede volver "incluso contra la propia alcaldesa de Teruel".

En todo caso, Lambán ha insistido en transmitir un mensaje de "tranquilidad absoluta a los vecinos de Teruel porque, a pesar de que a la señora alcaldesa no le guste, los ciudadanos de Teruel van a tener su hospital y las obras van a continuar".

En este mismo sentido, el presidente ha indicado que el Gobierno de Aragón está "convencido" de que todas las licencias de este proyecto están en orden y "en vigor desde hace mucho tiempo, desde que se dieron para un hospital que se paralizó en su construcción porque el PP se inventó un terremoto, que es rozar el límite de lo ridículo absolutamente, con lo cual se demuestra que lo que el PP no ha querido nunca es hacer un hospital en Teruel".

"Entendemos que el Gobierno de Aragón tiene todas las licencias, pero aún así vamos a estudiar la notificación del Ayuntamiento de Teruel para ver qué procede", si bien "de entrada los servicios jurídicos nos dicen que es posible que la notificación del consistorio esté incursa en ilegalidades varias", ha asegurado Lambán, para sentenciar de nuevo que "los turolenses van a tener su hospital y las obras no se van a detener".