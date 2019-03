Lambán insta a llegar a un acuerdo para que la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Zaragoza no la haga Ferraz

Actualizado 11/03/2019 19:59:29 CET

ZARAGOZA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, ha instado al secretario general del PSOE Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, a que llegue a un acuerdo con la candidata a la Alcaldía de la capital aragonesa, Pilar Alegría, sobre la lista que llevarán al Ayuntamiento. Ha subrayado que si Ferraz tiene que configurar la candidatura "nacería con una debilidad importante".

Lambán ha intervenido este lunes en el Comité Regional Extraordinario del PSOE-Aragón, en una sesión extraordinaria convocada para ratificar las distintas candidaturas para los procesos electorales generales, autonómicos y municipales. Esta comparecencia la ha hecho después de que el sábado el Comité Provincial del PSOE-Zaragoza aprobase una lista a las elecciones municipales en la capital aragonesa sin acuerdo con la candidata Pilar Alegría.

En este contexto, ha reconocido que le consta que Pilar Alegría "ha sido escuchada" y también "receptora" de propuestas "muy generosas" por parte del partido. No obstante, ha pedido a Juan Antonio Sánchez Quero que "en la medida de lo posible" de aquí a la celebración de la Comisión Federal de Listas se haga "algún tipo de esfuerzo" para alcanzar "algún tipo de acuerdo".

Ha insistido en que "no sea Madrid quien imponga una lista" porque eso significaría que "la candidatura de la compañera Pilar Alegría nacía con un lastre importante" que sería utilizado "por todas las fuerzas políticas de la izquierda y de la derecha para debilitarla".

"Sé que has hecho un esfuerzo importante, sé que no te ha faltado generosidad, me consta, y sé que, por encima de todo, tienes que defender lo que los militantes que la ciudad de Zaragoza han planteado. Sé que todo eso lo has hecho, pero te conozco, sé de tu talante, sé de tu generosidad y sé que harás el último esfuerzo por tratar de evitar que la lista del Ayuntamiento Zaragoza nos la haga Madrid", ha dicho Lambán refiriéndose a Sánchez Quero.

