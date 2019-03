Lambán insta a llegar a un acuerdo para que la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Zaragoza no la haga Ferraz

Publicado 11/03/2019 20:54:53 CET

ZARAGOZA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, ha instado al secretario general del PSOE Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, a que llegue a un acuerdo con la candidata a la Alcaldía de la capital aragonesa, Pilar Alegría, sobre la lista que llevarán al Ayuntamiento. Ha subrayado que si Ferraz configura la candidatura "nacerá con una debilidad importante".

Lambán ha intervenido este lunes en el Comité Regional Extraordinario del PSOE-Aragón, en una sesión extraordinaria convocada para ratificar las distintas candidaturas para los procesos electorales generales, autonómicos y municipales. Esta comparecencia la ha hecho después de que el sábado el Comité Provincial del PSOE-Zaragoza aprobase una lista a las elecciones municipales en la capital aragonesa sin acuerdo con la candidata Pilar Alegría.

En este contexto, ha reconocido que le consta que Pilar Alegría "ha sido escuchada" y también "receptora" de propuestas "muy generosas" por parte del partido. No obstante, ha pedido a Juan Antonio Sánchez Quero que "en la medida de lo posible" de aquí a la celebración de la Comisión Federal de Listas --que se reúne este jueves y viernes-- se haga "algún tipo de esfuerzo" para alcanzar un acuerdo.

Ha insistido en que "no sea Madrid quien imponga una lista" porque eso significaría que "la candidatura de la compañera Pilar Alegría nacía con un lastre importante" que sería utilizado "por todas las fuerzas políticas de la izquierda y de la derecha para debilitarla".

"Sé que has hecho un esfuerzo importante, sé que no te ha faltado generosidad, me consta, y sé que, por encima de todo, tienes que defender lo que los militantes que la ciudad de Zaragoza han planteado. Sé que todo eso lo has hecho, pero te conozco, sé de tu talante, sé de tu generosidad y sé que harás el último esfuerzo por tratar de evitar que la lista del Ayuntamiento Zaragoza nos la haga Madrid", le ha dicho Lambán a Sánchez Quero.

Ha recalcado que el procedimiento de conformación de listas era el primero que tenía que afrontar el PSOE de cara a las convocatorias electorales, y ha remarcado que es un proceso "no exento de complicaciones, de aristas que se trata de superar de la manera más suave posible, de la manera menos cruenta posible, de la manera menos causantes de heridas para el interés general de la organización".

No obstante, ha asegurado que la configuración de candidaturas se ha resuelto "de manera francamente satisfactoria" por parte de las ejecutivas provinciales, que se tenían que enfrentar a "un reto complicado", puesto que el 39º Congreso del PSOE cambió la forma de hacer las listas. Instituyó primarias para los cabezas de lista --algo que ya existía-- pero además trasladó a la elección de los miembros de las candidaturas a las CCAA, Congreso, Senado y Ayuntamientos el mismo sistema.

"Todos los candidatos del PSOE debían ser elegidos por los militantes mediante el uso del voto secreto, de su elección. Todo el mundo podía presentar candidaturas a todas las instancias que eran susceptibles de ser elegidas y eso entiendo que las tres comisiones ejecutivas provinciales lo han desarrollado de una manera absolutamente perfecta, con la complicación que ello tiene". Ha añadido que en este proceso los cabeza de lista debían ser escuchados.

Al respecto, ha sostenido que "no hay legitimidades que estén por encima de las otras, es cuestión de resolver la compatibilidad de las legitimidades mediante inteligencia, generosidad". Además, ha agregado que a la formación no le interesa que los ciudadanos se entretengan "en debates sobre problemas internos del Partido Socialista".

Ha afirmado sentirse "orgulloso" como secretario general del PSOE-Aragón porque "una vez más" el partido se pone "a la cabeza del ejercicio de la democracia directa, del ejercicio de la democracia interna dentro de la propia organización". Ha remarcado sentirse "orgulloso" de que los dos secretarios provinciales de la formación de Huesca, Zaragoza y Teruel hayan aplicado "a pies juntillas" esa normativa y hayan garantizado "por todos los medios" que el resultado final de las listas sea "una traslación mecánica de lo que los militantes han elegido".

Ha opinado que esto sitúa al PSOE "a la cabeza" en cuanto a "democracia interna, participativa y transparencia de todas las fuerzas políticas existentes en España, por supuesto muy por delante de Podemos, de todas las fuerzas que llegaron a la política para hacer una nueva política y que se han convertido en viejos".

A juicio de Lambán, el Partido Socialista fue "siempre" la "opción nueva, renovada, vanguardista, la opción que representa el progreso mejor que ninguna" y sigue ostentando esa condición "sin ningún tipo de duda".

COMICIOS GENERALES

El secretario general ha indicado que la conformación de candidaturas debe conducir, "sin ningún tipo de dudas", a la victoria electoral el día 26 de mayo. Asimismo, ha animado a los socialistas a involucrarse "con tanto o más entusiasmo" a los comicios generales del 28 de abril.

Ha considerado que la posición del PSOE en Aragón para revalidar su condición de partido de Gobierno en las instituciones es "inmejorable", por la gestión realizada en esta legislatura. "Nuestra apuesta por seguir implementando políticas sociales, de crecimiento económico, de empleo, por seguir situándonos en la centralidad de la política aragonesa en las posiciones modernas que reclama la mayoría del electorado no solo eran apuestas ganadoras sino que además coinciden con las apuestas el secretario general del partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

Mientras se conformaban las listas, ha explicado que el PSOE estaba preparando "un nuevo programa electoral" porque siendo la fuerza política que se puede presentar "con logros de gestión importantes" son también "la única que en este momento se plantea seriamente desde su propio seno, desde la propia organización, actualizar su proyecto, renovar con propuestas distintas su compromiso ante los aragoneses".

Ha manifestado que todo esto debe hacerse "desde la unidad" y ha considerado que son "absolutamente repudiables" cualquier intento que "dentro de la organización socialista quiera hacer nadie para quebrar la unidad, para quebrar la apuesta por una propuesta conjunta del Partido Socialista".

GANAR LAS ELECCIONES

En otro orden de cosas, Lambán se ha mostrado seguro de que el PSOE va a ganar las elecciones, pero también ha incidido en que hay que trabajar para conseguir resultados electorales que les permitan seguir gobernando: "Eso le interesa al partido, evidentemente, pero eso le interesa también a la sociedad aragonesa".

De esta forma, ha mostrado su apoyo "sin fisuras" al trabajo realizado por las diputaciones provinciales gobernadas por los socialistas --la de Huesca y la de Zaragoza--, la realizada en las comarcas y la gestión de los Ayuntamientos: "Lo que le da sustento a este partido es la labor que hacen los alcaldes y alcaldesas en los pueblos pequeños y medianos".

"El PSOE se va a presentar a las elecciones habiendo superado en el Gobierno toda la quiebra en materia de servicios públicos, sociales, de políticas de desigualdad que le infringió el PP a la Comunidad autónoma". Ha apostillado que Aragón ha sido la región de España que más ha incrementado el gasto público en políticas sociales y han contenido el déficit y la deuda pública.

Además, ha detallado, "en este momento somos la comunidad autónoma que más crece y donde más ha descendido el paro desde agosto de 2015". Por último, se ha referido a que el Gobierno de Pedro Sánchez "significó la ilusión de la recuperación de derechos y en un momento en que proliferan los radicalismos, existe el PSOE dispuesto a compatibilizar igualdad y crecimiento".