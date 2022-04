Lambán prepara su plan sobre los JJ.OO. para el jueves "como muy tarde" y dice que "la pelota está en el tejado del COE"

ZARAGOZA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, presentará este jueves "como muy tarde" su propuesta para organizar una candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 "en igualdad" con Cataluña. Ha considerado que "la pelota está en el tejado del COE".

Ha apuntado que la candidatura debe incluir pruebas deportivas en los tres valles del Pirineo aragonés con estaciones de esquí y que las modalidades de esquí de montaña a celebrar en una y otra región sean equiparables. "Es un punto de partida irrenunciable", ha dicho.

"Hubo suficientes conversaciones la semana pasada y ahora la siguiente tiene que ser llevarles en mano la propuesta para hacer unos Juegos en pie de igualdad y, a partir de ese momento, reanudar la negociación, que nos tiene que conducir a acordar la candidatura ganadora".

Ha insistido en que la propuesta actual "es inaceptable para Aragón" porque "el desequilibrio es manifiesto y las expectativas no se han cumplido ni de lejos por parte del COE". El Gobierno de Aragón no dará "el visto bueno a ningún tipo de candidatura ni de planteamiento" mientras no se cumpla el compromiso adquirido, que los Juegos se organizarán en igualdad.

"Quiero pensar que Cataluña quiere Juegos y, desde luego, Aragón quiere Juegos", ha continuado Lambán, añadiendo que el COE "tiene que decidir si opta por unos Juegos de España que representen a España y se produzcan en términos de igualdad u optar por que sean los Juegos de Cataluña dejando fuera a Aragón", en cuyo caso estarán condenados "al más absoluto fracaso".

El jefe del Ejecutivo regional ha manifestado que "hay tiempo para buscar una solución" y ha insistido en que el COE dijo que la candidatura tendría que ser "en igualdad de condiciones" y que si no hay acuerdo "no habría candidatura".

Lambán ha señalado que, en los últimos días, no ha tenido conversación alguna con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pero sí con miembros del Ejecutivo central y del PSOE en relación a la candidatura.

"No intento plantear desde Aragón ningún tipo de problema ni de quebranto al Gobierno de España", ha afirmado Lambán, cuya intención es "defender, sin ningún tipo de titubeo, el interés de Aragón frente a cualquier otra consideración".

"Se nos pidió que fuéramos discretos y siempre entendimos que esas conversaciones no debían ser trasladadas al exterior", ha dicho Javier Lambán, para quien este es "el momento de la verdad", añadiendo que "un proyecto de enjundia se ha de decidir en el ámbito político".