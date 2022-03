Lambán propone ampliar la Estrategia de Recuperación por el efecto de la crisis en la economía

ZARAGOZA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado este jueves que la economía aragonesa va a experimentar "una ralentización del crecimiento que había empezado al remontar la crisis de la pandemia" y ha propuesto que la UE y España replanteen y amplíen la Estrategia de Recuperación y Resiliencia, en especial los Fondos MRR, "diseñada para una crisis que se superpone a otra derivada de la guerra de Ucrania", ya que "las perspectivas de futuro han cambiado".

El presidente de la Comunidad Autónoma ha urgido a "aplacar el golpe que está suponiendo el encarecimiento desmesurado de la energía, la modificación del sistema de calculo del coste", lo que se debe hacer desde el ámbito europeo. Ha mencionado la posibilidad de construir una conexión de gas hacia Francia a través de los Pirineos.

Lambán ha comparecido a petición propia, del PP y Cs, en la sesión plenaria de las Cortes, donde ha afirmado que el impacto indirecto de la invasión rusa de Ucrania está "ya siendo muy importante" en Aragón, aunque el directo "no sea excesivo", y que varias empresas se han planteado parar la producción por las subidas de precios, que "sería imposible trasladar al comprador".

Ha señalado que la primera preocupación para la economía aragonesa es el suministro de cereales del Mar Negro, indicando que "va por buen camino" la búsqueda de suministros en Argentina y Estados Unidos.

CRISIS HUMANITARIA

Javier Lambán ha hecho notar que la posibilidad de actuar de la comunidad autónoma "es bastante reducida", afirmando: "Nos desborda ampliamente lo que ocurre", para dejar claro que el Gobierno de Aragón ejercerá "al máximo" sus competencias "por exiguas que sean" y mantendrá "más fuerte, si cabe, que hasta ahora" su compromiso con España y la UE "en un momento crucial de la Historia de ambas".

Ha alertado sobre "la crisis humanitaria" derivada de la invasión, que convierte en "imperativo" que el Gobierno de Aragón organice la solidaridad con el pueblo de Ucrania para la acogida de refugiados, lo que está haciendo el Departamento de Ciudadanía, junto con el Comité Autonómico de Emergencias. Asimismo, ha destacado el "papel crucial" de la Asociación de Ucranianos en Aragón.

El Gobierno de Aragón ha facilitado 60 chalecos antibalas solicitados por la embajada de Ucrania en España, y el presidente aragonés se ha sentido emocionado por "el inmenso caudal de solidaridad desde todos los rincones de la comunidad, las familias, ayuntamientos, entidades sociales, el entramado político, social y civil".

"Estamos perfectamente preparados para asumir la llegada de los refugiados que el Gobierno de España nos asigne", ha continuado Lambán, quien tiene la voluntad de "ensanchar esas capacidades de acogida hasta donde nos sea requerido". Ha apuntado que la empresa de transporte Carreras trasladará 210 palés de ayuda humanitaria, ya almacenada a Rumanía, en seis camiones, uno de los cuales ha salido este jueves. Otras empresas también se han ofrecido a colaborar.

A la hora de planificar la llegada de las familias ucranianas refugiadas se está teniendo en cuenta no solo su alojamiento, sino también la atención en asuntos como la escolarización, la asistencia sanitaria y el empleo.

Antes del inicio de la sesión plenaria, Lambán ha participado en una concentración en apoyo al pueblo ucraniano a las puertas de La Aljafería, junto con el presidente de las Cortes, Javier Sada, representantes de todos los partidos y personal del Parlamento.

PUTIN, UN TIRANO

Lambán ha afirmado que "el criminal de guerra y tirano" Vladimir Putin es "una mezcla infecta de Hitler y Stalin" y que no hay lugar para la diplomacia hasta que Putin no regrese a sus fronteras.

Ha expresado: "Jamás confundiré a los dirigentes con un pueblo y en el caso de Rusia mucho menos", añadiendo que "a nadie se le ocurre otro tipo de respuesta que las sanciones y darle armas al pueblo ucraniano", tras lo que ha puntualizado que "el furor belicista es patrimonio exclusivo de Putin" y que "la OTAN y Putin no son comparables" porque hay "una batalla entre la libertad y el despotismo".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha aseverado que la de Ucrania es "la peor crisis desde 1945", reiterando su condena a la invasión rusa, opinando que Vladimir Putin "es un criminal de guerra que algún día tendrá que comparecer en un juicio sumarísimo ante los tribunales para pagar por sus tropelías y la infamia del bombardeo de un hospital infantil".

Ha manifestado su "admiración y apoyo al pueblo ucraniano", considerando que el líder de aquel país, Volodimir Zelenski, "va camino de convertirse en el héroe de nuestro tiempo".

"Están en juego los valores del mundo al que pertenecemos, el modo de vida, y de ninguna manera podemos permanecer ajenos", ha precisado Lambán, quien el próximo fin de semana se reunirá con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y con los restantes presidentes autonómicos, para dialogar sobre este asunto.

También ha indicado que "el mundo no es un jardín francés" y que "a un tanque se le hace frente, si no queda más remedio, con otro tanque". Lambán ha apuntado que "la UE no puede depender en su estrategia industrial y energética de otros países que no son en absoluto de fiar".

GRUPOS

La portavoz del PP, Mar Vaquero, ha subrayado: "Estamos ante un escenario de libertad contra tiranía", animando a "mirar sin equidistancias" porque "muchísimas personas están muriendo, hay miles de muertos y refugiados que saldrán de su país para buscar una esperanza de vida".

"Tenemos que aspirar como comunidad a ser capaces de tener el liderazgo en la respuesta común que tenemos que dar como nación", ha continuado Mar Vaquero, para quien hay que dar "soluciones útiles, no solamente fáciles, no una foto que quede guardada para la Historia".

Por su parte, el líder de Cs Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha emplazado a actuar "con sentido de Estado ante un enemigo sobrevenido que obliga a resolver cualquier diferencia entre partidos a la hora de hacerle frente".

Pérez Calvo ha llamado la atención sobre la "amenaza" que supone la falta de piensos para el sector agroindustrial y también ha mencionado el aumento del precio de la luz. Ha preguntado si el Gobierno de Aragón tiene un plan de contingencia.

El portavoz del PSOE, Vicente Guillén, ha dicho que su partido "está comprometido con la paz y la solución pacífica de los conflictos, también con el Derecho internacional, las instituciones democráticas y los valores occidentales".

De otra parte, el portavoz de Podemos, Nacho Escartín ha defendido "el boicot a Putin", a quien apoya "una elite de oligarcas" y "es a ellos a los que tenemos que amenazar con la ruina" y aplicar medidas como "controlar los flujos ilícitos de capitales en Europa".

El diputado de CHA Joaquín Palacín ha dejado claro que "nada justifica una guerra ni una invasión armada", considerando que "es el momento de la Europa unida de los pueblos, alejada del autoritarismo, de los ultras, para tener un futuro en paz, y por supuesto una Europa solidaria".

A esto, el portavoz de VOX, Santiago Morón, ha dicho que "las fuerzas militares rusas vuelven a exhibir la bandera roja con la hoz y el martillo" y ha urgido a "apoyar a Ucrania con todos los medios económicos y militares que sean precisos", criticando "la irrelevancia del Gobierno de España en la toma de decisiones".

Desde el PAR, Jesús Guerrero ha asegurado que "el pueblo aragonés va a dar el do de pecho en función de lo que pase los próximos días", se ha solidarizado con el pueblo ucraniano y ha rechazado "este injusto conflicto y esta guerra".

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha pedido a Lambán que su Gobierno canalice "toda la solidaridad del pueblo aragonés y sus gentes" en estos "días de confusión". Se ha mostrado convencido de que "solo la solidaridad entre los pueblos será capaz de desterrar la barbarie".