Lambán subraya que Rubalcaba es "uno de los hombres de Estado de más nivel de la España democrática"

Publicado 10/05/2019 11:49:29 CET

ZARAGOZA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón y secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, ha subrayado este viernes que el exsecretario general del PSOE y exvicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, es "uno de los hombres de Estado de más nivel y entidad que ha dado la España democrática". "Es uno de los hombres más impresionantes que yo he conocido nunca", ha afirmado.

En el primer acto de campaña del PSOE aragonés celebrado en el recinto Expo en Zaragoza, Javier Lambán ha expresado su preocupación por el estado de salud de Pérez Rubalcaba, quien se encuentra en "extrema gravedad" tras ser intervenido por un ictus.

"Además de un hombre de Estado de una altura incomensurable, uno de los más importantes de la España democrática", Lambán ha recordado que Rubalcaba es también su amigo personal. Ha rememorado que en una comida en Madrid junto a Felipe González, y esperando que Alfredo Pérez Rubalcaba y Javier Fernández se sumaran a la misma, "le dije a Felipe que él era la mejor cabeza política de España, porque yo siempre lo he pensado así, y Felipe me dijo que no, que la mejor cabeza política de España es Alfredo Pérez Rubalcaba".

"Sus servicios a este país han sido impagables y el día que se escriba con cierta perspectiva la historia de España de las últimas décadas a él habrá que imputarle la derrota definitiva de ETA", ha manifestado Lambán, para agregar que Rubalcaba ha sido también "un magnífico portavoz parlamentario, un magnífico vicepresidente del Gobierno y un magnífico gestor de la educación".

El presidente aragonés ha observado que Rubalcaba llegó a la secretaría general del partido "en un momento muy delicado, muy difícil para el PSOE, y ante una derrota que no era suya, porque eran unas elecciones europeas, tuvo el gesto dignísimo de presentar su dimisión".

UN PRIVILEGIO

Estos gestos lo retratan "como político y como hombre de Estado", pero, además, "considero un privilegio haber disfrutado de su amistad personal".

"He pasado muchas horas con él, hace no muchas semanas manteníamos una comida en el Pignatelli --sede del Gobierno aragonés-- que fue una delicia desde cualquier punto de vista, pero es que son muchas las ocasiones en las que nos hemos visto aquí y en Madrid, es mucho lo que yo he disfrutado con él, es mucho lo que yo he aprendido con él y, desde luego, si al final se confirma su pérdida para mí será un hecho absolutamente dramático desde el punto de vista personal", ha concluido Lambán.

Por su parte, la secretaria general del PSOE-Teruel y consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, también ha querido enviar su "cariño y fuerza" a Alfredo Pérez Rubalcaba, "un referente en la gestión de los servicios públicos y un emblema del partido".