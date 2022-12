Lola Ranera, Luis Felipe y Rosa López Juderías reafirman su compromiso y apuesta municipalista

ZARAGOZA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos a las alcaldías de las tres capitales aragonesas, Lola Ranera en Zaragoza, Luis Felipe en Huesca y Rosa López Juderías en Teruel, han asistido este sábado al acto de presentación de candidaturas socialistas de toda España que se ha celebrado en Valencia y en el que han explicado por qué van a ser los alcaldes en las próximas elecciones.

La candidata a la Alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera, ha destacado que solo los gobiernos socialistas en la ciudad de Zaragoza han conseguido transformar la ciudad, como lo hizo Juan Alberto Belloch. Ha lamentado que ahora la derecha, con Jorge Azcón a la cabeza, "ha abandonado a los vecinos, ha olvidado los barrios y la ciudad está totalmente paralizada".

"Vamos a volver a gobernar Zaragoza y a liderar el cambio que la ciudad necesita" ha señalado. Ranera ha reprochado a Azcón que haya usado la Alcaldía para su rédito político y "seguirá utilizándola traicionando a los zaragozanos".

Para la portavoz del PSOE en el Consistorio zaragozano, Azcón "solo quería llegar a ser alcalde para ascender en su carrera política. Ya no piensa en la ciudad, ya no trabaja por ella. Mientras recorre Aragón, no da respuesta a los problemas de la ciudad", ha criticado.

Por su parte, el alcalde y candidato a la Alcaldía de Huesca, Luis Felipe, ha destacado el trabajo realizado al frente de la alcaldía oscense durante dos mandatos en los que "hemos atendido las necesidades de nuestros vecinos, hemos potenciado el desarrollo socioeconómico y hemos convertido a Huesca en un referente en diferentes ámbitos, como el de la ciberseguridad y la defensa".

Además, ha defendido el alcalde de Huesca, "estamos trabajando sin descanso para atraer inversiones que generen empleo y con ello continuar creciendo como capital del Alto Aragón" porque "los gobiernos socialistas son sinónimo de apoyo al territorio, lucha y trabajo incansable para garantizar las oportunidades a quienes viven en él".

La candidata a la Alcaldía de Teruel, Rosa López Juderías, ha

explicado que "si algo ha quedado claro hoy aquí es que Teruel necesita de las ideas y proyectos de alcaldesa socialista que devuelva a la ciudad su esplendor y la convierta en una capital

atractiva y llena de futuro" porque Teruel "necesita un cambio que la sitúe dentro del mapa nacional como una ciudad puntera y en la que realmente se tenga en cuenta a los turolenses".

"Después de demasiados años de gobierno popular, tenemos al mejor equipo para garantizar y atender con justicia a las necesidades de la gente", ha asegurado explicando cuáles son algunas de sus líneas estratégicas que son "establecer un nuevo modelo de gestión que aproveche sus muchas singularidades y que haga más tolerante más acogedora y más atractiva para vivir y también para invertir porque podemos garantizar un futuro mejor".