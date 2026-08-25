Luz verde al arreglo de otras 17 carreteras provinciales de Zaragoza con una inversión de más de 17 millones de euros

Archivo - Fachada de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Zaragoza (DPZ) ha aprobado este martes por unanimidad la licitación de 17 obras en otras tantas carreteras provinciales incluidas en el programa de actuaciones 2024-2031 de la institución, con un presupuesto que supera los 17 millones de euros. Tras el visto bueno, las convocatorias saldrán a concurso público para su posterior adjudicación.

Se trata de tres acondicionamientos integrales --la ZP-1201 de Castejón de Valdejasa a Tause, la zp-4304 de Maluenda a Olvés y la CV-310 de acceso a Sediles-- y de 14 obras de refuerzo de firme.

La DPZ sacará a concurso próximamente el acondicionamiento integral de esas tres carreteras provinciales por un presupuesto de 7 millones de euros. Los trabajos se realizarán en un total de 18 kilómetros y se llevarán a cabo durante el año que viene y el siguiente.

ZP-1201 DE CASTEJÓN DE VALDEJASA A TAUSTE

El acondicionamiento de la ZP-1201 de Castejón de Valdejasa a Tauste, en las Cinco Villas, cuenta con un presupuesto de 3,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses.

Las obras se llevarán a cabo a lo largo de casi nueve kilómetros, entre los puntos kilométricos 9,200 y 18,115. Los trabajos consistirán en la ampliación del ancho de los carriles a 3,25 metros y los arcenes a 0,25 metros.

Además, se mejorará el drenaje longitudinal y se incrementarán los radios de curva a unmínimo de 350 metros, mejorando así la visibilidad, fluidez y seguridad de la vía. También se elevará ligeramente la rasante actual de la carretera, ya que en varios puntos del trazado la rasante se encuentra por debajo de las fincas colindantes, lo que mejorará tanto la visibilidad como el drenaje longitudinal.

Finalmente, para cruzar el Barranco de Mira, se ha decidido unir las dos alineaciones rectas mediante una única curva con un radio de 800 metros, ajustando ligeramente una de las alineaciones para permitir la conexión y se construirá una nueva estructura para salvar el Barranco de Mira, con una longitud de 40 metros, formada por dos pilas y vigas prefabricadas.

ZP-4303 DE MALUENDA A OLVÉS

El acondicionamiento de la ZP-4303 de Maluenda a Olvés, en la Comarca Comunidad de Calatayud, cuenta con un presupuesto de 2,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses.

Las obras se llevarán a cabo a lo largo de seis kilómetros, del punto kilométrico 0,400 al 6,600, y consistirán en la ampliación de la calzada, el refuerzo del firme y la renovación de la señalización. Se ampliará también la anchura del puente sobre el río Jiloca.

Z-4304 DE ACCESO A SEDILES

El acondicionamiento de la ZP-4304 de acceso a Sediles, también en la Comarca de Calatayud, cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses.

Las obras se realizarán a lo largo de tres kilómetros y consistirán en la mejora del trazado de la carretera y la ampliación de la calzada hasta los 7 metros, el refuerzo del firme y la renovación tanto de la señalización horizontal como la vertical, además de instalar en el tramo urbano una barrera de seguridad.

REFUERZO DEL FIRME EN 14 CARRETERAS PROVINCIALES

Del mismo modo, la DPZ ha aprobado las obras de refuerzo del firme de 14 carreteras provinciales, que saldrán a licitación en cinco lotes coincidiendo con las cinco zonas en las que se divide el mapa provincial de carreteras según el programa 2024-2031. Suman un total de 68 kilómetros y un presupuesto que supera los 10 millones de euros.

Se trata de la ZP-1502 de Salvatierra a Catillonuevo, la ZP-1303 de Asín a Orés, la ZP-2502 de acceso a Fayón, la ZP-2205 de Gelsa a Alborge, la ZP-2304 de acceso a Almochuel, la ZP-2204 de acceso a Almonacid de la Cuba, la ZP-3307 de Miedes a Mainar, la ZP-3401 de Gallocanta a Tornos, la ZP-3301 de Herrera a Villar de los Navarros, la ZP-3403 de Llumes a Used, la ZP-4307 de Morata a Morés, la ZP-4505 de Monreal a Alconchel de Ariza, la ZP-4202 de acceso a Salillas y la ZP-5305 de Borja a Cunchillos.

Con la licitación de estas 17 obras, la DPZ continúa cumpliendo con lo establecido en el programa de actuaciones en carreteras aprobado en 2024. Desde su puesta en marcha, se han invertido más de 24 millones de euros en la mejora de las vías provinciales, una cifra que se acercará a los 20 millones a finales de 2026, a los que habrá que sumar otros 20 millones el año siguiente.

ADJUDICACIONES Y TOMA DE POSESIÓN DE NOEL LATORRE

Por otro lado, se han adjudicado recientemente las obras de otras cuatro carreteras provinciales: la ZP-3301 de Villar de los Navarros al límite provincial con Teruel, la ZP-4502 de Torrehermosa a Santa María de Huerta, la ZP-4311 de Oseja a Calcena y la ZP-3303 de Lechón a Anento. Los trabajos comenzarán próximamente y su presupuesto global supera los 8 millones de euros.

Además, en el pleno extraordinario de este martes ha tomado posesión Ángel Noé Latorre, alcalde de La Almunia de Doña Godina, como diputado provincial, en sustitución de María Jesús Sariñena, alcaldesa de Utebo y ahora diputada en las Cortes de Aragón.

Se ha aprobado también una modificación presupuestaria para el Plan Agenda 2030, un paso previo a su aprobación definitiva.