María Ruiz (Vox) anima a votar de forma presencial porque Sánchez es "capaz de cualquier cosa", como Ley de nietos

La vicesecretaria Nacional de Organización Territorial y Relaciones Institucionales de Vox, María Ruiz, con el presidente de Vox Zaragoza, Santiago Morón - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria Nacional de Organización Territorial y Relaciones Institucionales de Vox, María Ruiz, ha animado a depositar la papeleta de forma presencial en la urna en lugar de hacer uso del voto por correo en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre al argumentar que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "es capaz de todo" y ha citado de ejemplo la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de nietos.

Al respecto, ha trasladado su preocupación y ha recordado que en su día Vox avisó del resultado que podría suponer aplicar la Ley de nietos, que reconoce el derecho a obtener la nacionalidad a los descendientes del exilio, que podrían ser hasta 500.000 personas, y que ha sido recurrido por varios partidos y entidades, pero no es previsible que se resuelva antes de las elecciones.

El Tribunal Supremo ha dado un plazo de 48 horas, que vence este jueves, a la Abogacía del Estado, la Junta Electoral Central, la Fiscalía y los partidos Iustitia Europa y Vox para que informen sobre si el alto tribunal debería emplazar a personarse en la causa a los miles de nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática a los que mantiene suspendido el derecho al voto desde el 8 de septiembre.

María Ruiz ha incidido en que este asunto "preocupa" a Vox y por eso lo recurrió y "ahora los conspiranoicos, que ahora resulta que no son tan conspiranoicos se han sumado a esta preocupación".

En declaraciones a los medios de comunicación, Ruiz ha reiterado que lo que se ha visto con la Ley de Nietos, es que "un gobierno es capaz de intentar hacer regularizaciones masivas por la puerta de atrás" añadiendo "estamos viendo cosas que nos hacen sospechar que cualquier cosa es posible".

La vicesecretaria Nacional de Organización Territorial y Relaciones Institucionales de Vox, ha abundado en que "son dudas" que les despiertan esta forma de proceder de Sánchez.

"No tenemos nada concreto que podamos decir está pasando esto, pero tenemos que ser prudentes y tenemos que estar con los ojos abiertos. Eso lo tenemos muy claro y muchos ciudadanos consideran que así tiene que ser. Por tanto, alertas y conscientes de que este gobierno es capaz de cualquier cosa por seguir un día más en la Moncloa", ha razonado.

VIGILANTES

Por ello, ha avanzado que desde Vox estarán vigilantes para que "todo salga con normalidad", en referencia a las elecciones generales. "Lo único que decimos a los ciudadanos es que entendemos que es mucho mejor el voto presencial que por correo, porque dudamos de las intenciones de este gobierno, nada más que eso. Es lo que decimos y el Partido Popular se ha sumado también a este miedo y entiendo que si se sale a la calle y se pregunta, muchos ciudadanos transmitirán, como nos transmiten a nosotros, esa preocupación y esas dudas".

Tras indicar que España es una democracia ha apuntado que Vox "juega democráticamente" y va a participar en unas elecciones con "todas las de la ley, como cualquier otro partido". No obstante, ha recalcado que estarán alertas porque "este gobierno traidor y mafioso que ha demostrado de qué calaña es en muchas ocasiones, pues nos da miedo que puedan decidir cosas que puedan perjudicar. Simplemente eso".

Esa "desconfianza" en el presidente del Gobierno de España la ha argumentado en que "desde el minuto uno engaña a los electores, utiliza todas las herramientas y todas las tretas para engañar a los electores" en alusión a los reales decretos de vivienda que después de rechazarlos el Congreso de los Diputados con las Cortes Generales disueltas por la convocatoria electoral intentará que salgan adelante con los votos de la Diputación Permanente.

Además, Sánchez "llegó diciendo que no iba a pactar --en referencia a Bildu--, que no iba a hacer y lo ha hecho, es decir, es una persona en la que no tenemos confianza", ha zanjado.

BUENAS EXPECTATIVAS

María Ruiz ha reconocido que las expectativas en Aragón son buenas de cara a los resultados electorales del 29 de noviembre. En la actualidad Vox cuenta con un parlamentario por Zaragoza en el Congreso de los Diputados, Pedro Fernández, quien ya ha anunciado que no repetirá por lo que ha avanzado que "habrá cambios en las listas" en las circunscripciones de Aragón.

"Tenemos buenas expectativas, es verdad, creemos que mejoraremos muy probablemente los resultados, pero somos muy, muy prudentes porque no nos gusta jugar al juego de las encuestas, que muchas veces es utilizado como una herramienta política, y a nosotros nos gusta pisar el suelo y estar en la realidad de las cosas".

Tras insistir en que en Vox son muy "prudentes" con las encuestas ha explicado que aunque las miran no se las creen porque ellos confían en el "trabajo diario, en el esfuerzo, en poner toda la carne en el asador, en poner toda la maquinaria a funcionar, tratar de ser creíbles y ejemplares para los ciudadanos". "Que nos sientan como políticos confiables en los que se puede depositar el voto y vamos a trabajar en eso fundamentalmente, eso es lo que nos preocupa fundamentalmente", ha agregado.

Preguntada por la elección de candidatos de lista por cada provincia ha respondido que para Vox "no es lo prioritario", sino que "lo prioritario es el qué, no el quién".

Así, la confección de listas seguirá el procedimiento habitual que marcan los estatutos y as provincias harán su propuesta en el Comité Ejecutivo Provincial y será luego del Comité Ejecutivo Nacional el que decidirá esas candidaturas.

María Ruiz ha subrayado que los militantes de Vox tanto los que tienen cargos electos como los que han dejado de serlo desde este martes con la publicación en el BOE de las elecciones generales tienen "muy claro que es un partido y un proyecto en el que lo que importa es el qué, qué políticas se va a hacer y qué soluciones se va a dar".

"Todos --ha explicado-- estamos al servicio del partido para que nos ponga donde considere que podemos hacer la mejor labor, la mejor función y todos somos muy conscientes, con humildad, de que hay cosas para las que servimos, cosas para las que no y todos queremos estar allí donde podemos ser útiles. Por tanto, para nosotros no es un motivo de conflicto el tema de las listas electorales".

"UNIR FUERZAS"

Según ha dicho en Vox es mucho más importante saber qué es lo que van a hacer los parlamentarios electos cuando lleguen a las instituciones tras el "buen resultado" que esperan conseguir.

En su visita a Zaragoza para reunirse con los distintos cargos electos y la militancia, María Ruiz ha avanzado que es el momento de "de unir fuerzas" ante la convocatoria electoral. "Es momento de prepararnos y de ponernos a trabajar duro para afrontar este reto tan importante para nosotros que es la única esperanza para los españoles en este momento tan difícil para todos".

Sobre el desarrollo de la campaña electoral, Ruiz ha dicho que "en principio" al ser tan inminente la decisión de convocar estas elecciones generales desde Vox trabajan en ello, pero "básicamente no va a cambiar nada" de lo que vienen diciendo y haciendo.

Tras recordar que las líneas de Vox "son claras" ha citado que se centrarán en la remigración, desregulación, prioridad nacional y construcción de vivienda. "Son las mismas líneas que hemos venido defendiendo y las mismas ideas y propuestas que también se están defendiendo en los gobiernos donde está Vox".

No obstante, ha reconocido que habrá que "matizar y preparar" y ya se irá informado pero, en principio "no vamos a movernos de lo que hemos dicho siempre, de lo que hemos defendido siempre y de lo que todos los ciudadanos saben, que Vox defiende, que Vox prioriza y que Vox hace allí donde tiene capacidad de gobernar o capacidad de influir en las políticas que se hacen. Nada distinto", ha zanjado.