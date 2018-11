Maru Díaz asegura que su candidatura para liderar Podemos Aragón quiere "gobernar en 2019"

Publicado 18/11/2018 13:44:32 CET

La candidata a las primarias de Podemos Aragón, Maru Díaz, ha asegurado que su candidatura, 'Listas para Ganar Aragón', se caracteriza porque ha sido configurada para "ganar", lo que implica que "en el 2019 tenemos que gobernar" la Comunidad autónoma. "Después de cuatro años en la oposición, sabemos hacerlo", ha aseverado.

Díaz ha participado este domingo, 18 de noviembre, junto al actual secretario general de la formación morada, Nacho Escartín, en una 'rueda de prensa ciudadana', donde los propios vecinos de la capital aragonesa han podido transmitir sus inquietudes y lanzar sus preguntas a la candidata y al resto de la lista.

"Lo que queremos presentar estos días, antes de que se comience la votación para elegir quién será la candidata para ser la futura presidenta del Gobierno de Aragón, es una rueda de prensa ciudadana porque entendemos que la gente es la que va a votar y qué mejor que sean ellos quienes pregunten y nos digan sus inquietudes", ha evidenciado Díaz, quien ha agregado que deberán ser los ciudadanos quienes decidan "qué es lo que nos diferencia del otro equipo".

La candidatura de Maru Díaz se enfrentará a la liderada por Erika Sanz, bajo el nombre de 'Adelante por Aragón', en el proceso de primarias de la formación morada para las elecciones autonómicas del próximo año. El martes, 20 de noviembre, darán comienzo las votaciones, que se prolongarán hasta el domingo. El martes 27 de noviembre se harán públicos los resultados.

La cabeza de 'Listas para ganar Aragón' ha manifestado que su candidatura no se presenta "para marcar la dirección política del partido porque eso se decide a través de una votación en las asambleas y el consejo ciudadanos", no obstante, "hay matices de tono y de forma de afrontar estas elecciones que nos diferencian" con respecto a la otra lista.

La diferencia principal, ha dicho, "es que nosotras hemos defendido, desde que nos configuramos, que salimos a ganar y eso implica que en el 2019 tenemos que gobernar Aragón, que estamos preparadas, que tenemos gente solvente y que después de cuatro años en la oposición, sabemos hacerlo".

PSOE

Maru Díaz se ha referido además a la relación que mantendría Podemos Aragón con el PSOE si ella fuese la candidata elegida el 27 de noviembre. "El panorama que nos deja Europa y el mundo es bastante claro", ha opinado, para explicar que hay dos posibilidades: o negociar con los socialistas "para que defiendan políticas progresistas" o "dejar que gobierne la derecha y alentar los movimientos de ultraderecha que se están instaurando por toda Europa".

"Entendemos que, con nuestro voto, no se puede dejar gobernar al Partido Popular y que tendremos que esforzarnos para ser responsables. Entiendo que es muy cómodo no tener que mojarse, pero uno no se mete en política para eso sino para cambiar la vida de la gente", ha defendido.

En cuanto al acuerdo entre Podemos Aragón, Izquierda Unida (IU) y Equo para afrontar unidos los comicios autonómicos de 2019, Díaz ha comentado que, hasta Navidad, tienen tiempo de "forjar acuerdos". No obstante, ha avanzado que ya se están produciendo conversaciones 2en buen tono".

"Esperamos que antes de Navidad podamos tener una candidatura fuerte, con un nombre, agrupada y en la que las tres formaciones nos sintamos a gusto para poder defender fuertemente entrar a gobernar", ha observado la candidata a las primarias, quien ha deseado una "participación alta" en este proceso interno porque será "bueno para todos y, sobre todo, para Podemos Aragón".