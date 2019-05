Maru Díaz (Podemos) pide el voto por la regeneración, las nuevas ideas y las ganas "de llevar a Aragón adelante"

Publicado 21/05/2019 11:41:57 CET

La despoblación y el feminismo son dos de las prioridades de Díaz, quien disfruta del Moncayo en sus momentos de desconexión

ZARAGOZA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos-Equo a la Presidencia de Aragón, Maru Díaz, ha pedido el voto para promover la regeneración en la Comunidad, con nuevas ideas y ganas de "llevar a Aragón adelante" y trabajar por los servicios públicos, la justicia social, los empleos de calidad, la innovación, el feminismo y para luchar contra la despoblación.

"Pido el voto por esa generación nueva que venimos con las mochilas vacías, con las manos libres y con muchas ideas nuevas y ganas", ha subrayado, advirtiendo de que "quienes llevan más de 40 años en la primera fila de la política" son partícipes de los problemas de la Comunidad y "difícilmente pueden poner en marcha soluciones".

Nacida el 30 de abril de 1990, Maru Díaz creció en la localidad zaragozana de Tarazona, ciudad que dejó en 2008 para estudiar filosofía en Zaragoza. Ha sido la portavoz del grupo parlamentario de Podemos en esta legislatura, es la candidata más joven que se presenta a las elecciones autonómicas y la única mujer.

"Por desgracia, no es una buena noticia para Aragón que yo sea la única, porque damos mala imagen de nuestra Comunidad", ha afirmado. En su opinión, en el objetivo de romper los techos de cristal es necesario, en primer lugar, que las mujeres no se responsabilicen en solitario, porque "una mujer sola no rompe un techo de cristal, necesita de otras compañeras empujando" para cambiar espacios "construidos y liderados por hombres". También requiere de "mucha educación y pedagogía para nuestros compañeros, que a veces son cegatos a la capacidad de sus compañeras. Necesitamos educación en ambas partes".

Es su primera campaña como cabeza de lista y "está siendo bastante intenso y gratificante" por la "ilusión y ganas" con que la reciben en los distintos municipios que está visitando y en los actos en que está explicando su programa.

Sus prioridades son impulsar políticas en materia de feminismo, contra la violencia machista y para promover los cuidados tanto de personas mayores como de niños, "garantizando que se puedan ejercer con calidad", así como apostar por el "ecofeminismo", porque "hay que cuidad de nuestro planeta", ha sostenido.

DESPOBLACIÓN

Asimismo, ha aseverado que la despoblación "es el problema más urgente porque no tenemos margen de acción" para atajar el "síntoma de una enfermedad mucho más grande que nos habla de falta de infraestructuras, de falta de servicios, de empleo".

Podemos propone un plan integral de desarrollo sostenible del medio rural con medidas a diez años, con inversión en infraestructuras, en comunicaciones y conectividad, en servicios públicos y que favorezca la creación de empleo en el medio rural. "Todo ello para conseguir 100.000 aragoneses viviendo en el medio rural, que es la única forma de parar esta sangría, con objetivos claros, con el número de personas que tenemos que trasladar y con servicios de calidad".

En este sentido, se ha referido a la petición de Javier Lambán de que el Gobierno central reubique sedes administrativas en otras partes del país, para valorar que con esta propuesta el candidato del PSOE aplica la máxima de "consejos vendo que para mí no tengo".

De hecho, ha indicado que, en estos cuatro años, Podemos le ha planteado descentralizar centros de innovación, "pero no se ha valorado en ningún momento". "Podría empezar él dando ejemplo y sacando parte de las consejerías al territorio, nuestro grupo lo ha defendido, y si nos tomamos en serio que Aragón es todo Aragón y no solamente Zaragoza, igual el Gobierno tiene que moverse un poquito más".

EMPLEO

También quieren acabar "el fraude de los falsos autónomos" y "darle una vuelta a cómo afrontamos el empleo en la Comunidad, porque hasta ahora se ha entendido que lo que tiraba del empleo son las grandes empresas, pero lo que demuestran las cifras es que ocho de cada diez empresas en Aragón tienen menos de dos trabajadores, que la mayoría son autónomos y donde queremos apostar de verdad es por ese tejido" porque son "las que vertebran el territorio".

Ha abogado, además, por poner en marcha una banca pública que facilite el acceso al crédito y la liquidez económica a estos proyectos, así como desarrollar "todo el paquete de medidas que ya estaban en la ley de autónomos y que, como se aprobó casi en el momento de descuento, no se han puesto en marcha".

Del trabajo de Podemos en esta legislatura ha subrayado que este grupo ha demostrado "que se puede ser oposición sin gritos, sin insultos, sin torpedear, ser una oposición constructiva y propositiva". "Me hago copartícipe de parte de los éxitos de la Comunidad, porque hemos apoyado los presupuestos y presentado más leyes que ningún otro partido".

Su labor ha contribuido a revertir "de manera bastante solvente los recortes. Lo único que ha fallado es que el Gobierno de Lambán se conformaba con volver a los 80 y en el momento en que desde Podemos pedimos un poquito más, él prefirió mirar a la derecha y el último año ha sido un año perdido", ha lamentado.

Entre las medidas que ha lanzado Podemos, ha mencionado que se han duplicado las ayudas al alquiler, la regeneración democrática con una ley de ética e integridad pública, la oficina anticorrupción que se pondrá en marcha o su aportación para revertir recortes, las políticas de emergencia y garantizar servicios como la educación y sanidad públicas y las escuelas en el medio rural.

PREFIERE A LA DERECHA

Ha criticado que el candidato socialista, Javier Lambán, "lleva un año demostrándonos que si él tiene que elegir casi prefiere pactar con Cs, que es la regeneración de la derecha", pero los militantes socialistas ya pidieron a Pedro Sánchez que "con Rivera no" y ha considerado que "si dan las cifras Lambán tendrá que escuchar no solo a los votantes de Podemos, a sus propios votantes, que piden un PSOE que mire hacia la izquierda".

En cuanto a la división de la izquierda y su posible repercusión en los resultados electorales, ha opinado que "la izquierda separada moviliza más votos que toda la izquierda junta" y ha confiado en que los aragoneses acudan a las urnas el próximo domingo, 26 de mayo.

Maru Díaz decidió entrar en política cuando estaba doctorándose sobre pensamiento político contemporáneo: "Era un momento crucial en la historia como fue el surgimiento de Podemos a raíz del 15M y no iba a ser honesta en mi investigación si no lo vivía". Decidió paralizar su investigación y vivir la experiencia desde dentro.

LAS MISMAS GANAS E ILUSIÓN

"Después de cinco años sigo con la misma ilusión con la que entré, sigo creyendo que faltan las mismas cosas que faltaban entonces, lo que pasa es que ahora quizá con menos ingenuidad y con más certezas de que se puede. Muchas de las cosas que sospechábamos desde fuera que no se hacían por falta de voluntad política no se hacen por falta de voluntad política, no es cierto que no hay recursos económicos, es una cuestión de prioridades y cambios pequeñitos, pero sustanciales podrían poner el germen de nuestro futuro", ha valorado.

Tras once días de campaña, ha recorrido junto a su equipo más de 4.000 kilómetros, con 37 horas de furgoneta para llevar su mensaje a todos los rincones de Aragón. En estos días, "me estoy evadiendo una vez a la semana viendo el capítulo de Juego de Tronos, es el único ratito que me queda libre", ha comentado, para lamentar que no le está dando tiempo de leer, si bien anima sus desplazamientos con flamenco y "buen humor".

Cuando la actividad política se lo permite, le gusta acercarse a la Harinera de Zaragoza, un rincón que vio nacer y donde trabajan "artistas de primera fila. Me gusta muchísimo el ambiente que se genera allí". Para desconectar prefiere el Moncayo, "es mi rincón de Aragón sin lugar a dudas", ha concluido.