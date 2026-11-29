La vicepresidenta Mar Vaquero, y la directora general de Deporte, Cristina García, este domingo en el Hyatlón Ambar Tour que ha acogido la Feria de Muestras. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, ha asistido este domingo, en la Feria de Zaragoza, al Hyatlón Ambar Tour, una modalidad deportiva con "continua actividad" en su tercera edición.

El Hyatlón combina la carrera a pie y las estaciones funcionales en un formato "dinámico, exigente y accesible para distintos perfiles de deportistas". La competición se desarrolla en un recinto cerrado, alternando tramos de carrera con pruebas funcionales, y está integrada en el calendario deportivo de la Federación Española de Triatlón, informan desde esta entidad.

En declaraciones a los medios de comunicación, Mar Vaquero ha puesto de relieve "el éxito" del Hyatlón celebrado en Zaragoza, con la expectativa de que puedan sumarse más deportistas en la próxima edición, ya que el Gobierno de Aragón quiere que también el año próximo se dispute la prueba en la capital aragonesa.

El trabajo de competición, en pareja, es "maravilloso", ha dicho la vicepresidenta, recordando que esta es la segunda jornada de actividad del Hyatlón.

"Zaragoza tiene un gran poder de convocatoria para las grandes pruebas y eventos deportivos tanto nacionales como internacionales", ha realzado la titular del Departamento, destacando también "el buen trabajo de colaboración con la propia federación, con Feria Zaragza y el apoyo del Gobierno de Aragón a una actividad que seguro que va a ir en auge".

También ha resaltado "la capacidad de organización de Zaragoza para estos grandes eventos y el gran impacto que ha tenido --el Hyatlón-- a nivel económico" en la capital aragonesa. "El año que viene volveremos a apostar por ser sede", ha comentado, apostando por convertir a Zaragoza en "capital del deporte y el epicentro de la organización de grandes eventos deportivos".

"Aquí van a encontrar una comunidad preparada para acoger pruebas y disciplinas muy diversas, instituciones que siempre van a ayudar y un público que respalda con su presencia este tipo de iniciativas", ha subrayado Vaquero.

Los impulsores de la prueba ya trabajan en la celebración de una segunda edición en 2027. La cita ha contado con el respaldo de Turismo de Aragón, la Feria de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón, la Federación Española de Triatlón (FETRI) y World Triathlon.

EL FORMATO H8

Los deportistas que han competido en Zaragoza se han enfrentado al formato H8, que combina ocho tramos de un kilómetro de carrera a pie en pista cubierta con ocho estaciones de ejercicios funcionales que ponen a prueba la fuerza y la resistencia.

Matrix Fitness, patrocinador oficial del evento, ha suministrado la maquinaria y el material de todas las estaciones. El recorrido ha incluido 1.000 metros de SkiErg, 50 metros de Sled Push (empuje de trineo), 50 metros de Sled Pull (arrastre de trineo), 80 metros de Burpee Broad Jump (saltos de longitud con burpee), 1.000 metros de RowErg (remo), 200 metros de Farmers Carry (marcha con mancuernas), 100 metros de Sandbag Lunges (zancadas con saco de peso) y 100 repeticiones de Wall Balls (sentadillas con lanzamiento de balón medicinal).

El sábado se disputaron las pruebas individuales de las categorías Élite y Open, así como las de la modalidad paralímpica, que refuerza el compromiso del circuito con la inclusión. El domingo han cerrado la competición las pruebas de dobles y relevos.