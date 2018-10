Más de 27.300 personas eligen sus proyectos en los presupuestos participativos en barrios rurales

Publicado 24/09/2018 13:33:24 CET

ZARAGOZA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 27.375 personas van a decidir el destino de un millón de euros en inversiones y mejoras en la votación de los presupuestos participativos 2018 en los barrios rurales de la capital aragonesa. Los vecinos están desde este lunes convocados a votar, tanto de forma digital como presencialmente, en este proceso que se celebra por primera vez de manera generalizada en todos los barrios.

En rueda de prensa, la consejera municipal de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Giner, ha recordado que pueden votar los vecinos empadronados en estos barrios y mayores de 14 años, después de que las Juntas Vecinales de distrito hayan ratificado en sus plenos los proyectos que pasan a la fase de votación.

En Monzalbarba y Alfocea todavía no han celebrado ese pleno, que se ha convocado para esta tarde, por lo que "comenzarán a votar un día más tarde", ha señalado Giner, al explicar que los vecinos pueden ya votar del 24 de septiembre al 3 de octubre a través de los medios digitales, mientras que la votación presencial por barrios se adaptará a la realidad de cada uno para que puedan acudir a expresar su opinión el mayor número posible de ciudadanos.

La tarde del jueves 27 de septiembre será en la que se concentrará un mayor número de votaciones presenciales, si bien en Casetas la votación se ha retrasado a la siguiente semana por estar celebrándose estos días sus fiestas. Además, Giner ha detallado que el Alfocea votarán de forma presencial el domingo por la mañana y en Monzalbarba será el jueves y viernes, en horario de mañana y tarde, y el sábado por la mañana.

"En dos barrios no se votará", ha dicho la consejera municipal, al aclarar que en Villarrapa y en San Gregorio no es necesario este proceso porque el número de propuestas ratificadas y que son viables técnicamente no supera el límite económico asignado a estos dos barrios. Por ello, se ejecutarán todos los proyectos propuestos y que han sido ratificados por los plenos de sus juntas.

En los otros doce barrios, por tanto, la votación presencial se ajustará a los días y horarios más propicios para sus vecinos y se darán a conocer en la página web municipal, 'zaragoza.es', en el apartado dedicado a los presupuestos participativos en barrios rurales.

En cuanto a la votación digital, el proceso es igual al que se realiza en los distritos urbanos. Para participar es necesario estar registrado previamente en la Plataforma de Gobierno Abierto. Para ello, hay que hacer click en 'Crear una cuenta'' y es necesaria la verificación en dos pasos con un correo electrónico y un código que se envía al número de teléfono móvil. Los vecinos ya registrados solo tienen que introducir su mail y contraseña.

INFORMACIÓN Y VOLUNTARIOS

Giner ha continuado indicando que se ha previsto un dispositivo de información y cartelería "muy adaptado a los barrios" para dar a conocer todo el proceso. A lo largo de toda la semana se contará también con la presencia del Voluntariado por Zaragoza en diferentes barrios para informar a los votantes de los horarios del voto presencial en las Juntas Vecinales. Los trabajadores municipales de las Juntas y de los Centros Cívicos han recibido una formación específica sobre este proceso, para colaborar con la ciudadanía y aclarar posibles dudas.

Asimismo, se instalará una urna en la sede del Ayuntamiento en la plaza del Pilar, en el Servicio de Distritos (planta calle) para aquellos vecinos que prefieran aprovechar su paso por el centro de la ciudad para ejercer su derecho a voto.

En algún barrio se han puesto en marcha iniciativas específicas para favorecer la participación. Es el caso de La Cartuja Baja, donde se ofrece a las personas con problemas de movilidad que la urna del barrio se desplace hasta los domicilios de aquellos vecinos que lo soliciten, concertando previamente la cita.

La consejera ha indicado que, tras el proceso de votaciones, el día 3 de octubre se hará el recuento y el 4 ya se conocerán las obras que se han decidido llevar a cabo. Aquellas que sean "más pequeñas y de fácil ejecución" comenzarán a partir de ese mes.

Respecto a las cifras de participación, ha observado que se conformaría "con que sea un proceso en el que está habiendo movilización, que ha puesto de acuerdo a las Juntas Vecinales, a las asociaciones, y en el que se están haciendo cosas" para que las personas participen, como esa urna itinerante en La Cartuja. "Queremos que sea una votación masiva", ha señalado.

Por otra parte, Giner ha indicado que este lunes el pleno del consistorio ha aprobado por unanimidad varias modificaciones de crédito para poder realizar obras de los presupuestos participativos de este año, por importe de 1.109.000 euros.