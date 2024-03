Más de 300 militantes y simpatizantes apuestan por defender la "libertad" y la "independencia" del Partido Aragonés

ZARAGOZA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 cargos institucionales, militantes y simpatizantes del Partido Aragonés (PAR), según la formación, han apostado "por defender la libertad y la independencia" de esta formación política y seguir trabajando "en equipo" por Aragón y por sus ciudadanos.

Todos ellos se han reunido este sábado, en la Residencia de Estudiantes Pignatelli de Zaragoza, en la convención política 'El Aragón del futuro' para hablar y debatir sobre la situación del partido, sus retos y los del territorio.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz del PAR en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, ha asegurado que el Partido Aragonés está formado por "mujeres y hombres del territorio que queremos seguir trabajando por este partido, seguir sacando proyectos adelante sin escondernos en ningún lugar".

Izquierdo ha asegurado: "Aquí estamos para que venga quien quiera a hablar de aragonesismo, del Partido Aragonés" porque, ha añadido, "no habrá aragonesismo si no es capitaneado por la gente que hoy integra esta formación; somos muchos más y desde luego somos de verdad". En esta línea, ha apostillado que el PAR "no va a ser franquicia de nadie, le pese a quien le pese".

"No queremos ser de otro partido, el PAR es un partido libre, vamos a seguir siendo libres y no vamos a estar condicionados por nadie con intenciones que ni son puras ni son claras. No queremos que esta herencia que recibimos de 45 años de trabajo por Aragón se convierta en la franquicia política de nadie", ha afirmado Alberto Izquierdo.

PUERTA ABIERTA

Ha manifestado que el PAR tiene la puerta abierta "para todo aquel que quiera trabajar de verdad" y ha puesto como ejemplo la presencia en esta convención de representantes de Somos Caspe y de personas que se fueron del partido y que han retornado a sus filas porque, ha dicho, "han querido volver a su casa a trabajar y nadie les ha puesto ningún problema".

"¿Qué problema hay en que los que hoy somos militantes del Partido Aragonés votemos de forma libre y universal? ¿Es mejor que vote gente en un congreso que hoy es militante del Partido Popular, alcalde del Partido Popular o de otro partido? ¿Eso es más justo?", se ha preguntado Izquierdo, para después señalar que "los jueces tendrán que decirlo y nosotros haremos lo que digan los jueces, como hemos hecho siempre, no lo que diga otra persona".

Asimismo, ha planteado que quizá "hay que preguntar en Madrid lo que tiene que hacer el Partido Aragonés, igual hay que preguntar en Madrid si el Partido Aragonés puede rearmarse y seguir trabajando".

"A lo mejor, todos pensaban que el Partido Aragonés había muerto y sacamos un diputado en las Cortes de Aragón y 360 concejales y algunos se dieron cuenta de que no habían conseguido el objetivo para el que vinieron", ha aseverado, añadiendo que "algunos tienen que seguir en esta guerra para pagar el rédito de aquello a lo que se comprometieron".

Frente a esto, ha afirmado, "nosotros somos lo que veis, gente limpia, gente honesta, hemos firmado un acuerdo de gobernabilidad con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que se puede leer, no hemos escondido nada. Pero yo no fui en las listas del PP ni del PSOE, fui en listas del PAR".

LIBERTAD Y DEMOCRACIA

Por su parte, el presidente del PAR en funciones, Clemente Sánchez-Garnica, ha asegurado que este encuentro "es la expresión de la libertad, de la democracia" ya que, "los militantes han venido libremente porque no es una cuestión de órganos del partido, es una reunión muy expresiva de lo que es el PAR: un partido abierto, limpio y libre".

"Hemos demostrado que el Partido Aragonés tiene gente, futuro y proyecto y que, a pesar de los intentos para acabar con el PAR, este el camino que tenemos que seguir, que es la defensa del aragonesismo y de un partido histórico que ha sido fundamental y que hoy en día es mucho más necesario que nunca, teniendo en cuenta cómo está la política en España y en Aragón", ha expresado Sánchez-Garnica.

"Nosotros no estamos para dividir --ha indicado--, sino para unir, y hoy hemos demostrado que somos un equipo y que la gente quiere que siga el Partido Aragonés" ha insistido antes de preguntarse "qué apoyos tienen aquellos que han sido la herramienta para intentar desactivar este partido".

Sánchez-Garnica ha concluido agregando que, "internamente, estamos mejor que nunca y, externamente, intentando trabajar para evitar que una operación política de difícil definición pueda arrastrarnos a la inactividad. No lo van a conseguir".

INTERVENCIONES

El programa de la convención ha contado con las intervenciones de Sánchez-Garnica y de Izquierdo, así como de militantes y simpatizantes de las tres provincias aragonesas.

Entre ellas, Alicia Herrera, militante del PAR de 18 años, ha reivindicado: "Los jóvenes debemos luchar por lo que queremos y en nuestra mano está mejorar la sociedad". Ha defendido "un Partido Aragonés renovado en el que los jóvenes tengamos cabida, voz y voto".

La directora general del Instituto Aragonés de la Juventud, Cristina Navarro, ha insistido "en la necesidad de involucrar a la gente joven en la política", aduciendo que "somos el único partido político que piensa en Aragón y en los jóvenes aragoneses".

"Los jóvenes deben colaborar con aquellas personas que cuentan con más experiencia y deben implicarse en los proyectos de nuestros pueblos y nuestras ciudades", ha pedido, antes de emplazar a "combinar la energía de la juventud con la sabiduría de los veteranos".

Además, el presidente de Somos Caspe, Cristian Poblador, ha recalcado que su formación política "tiene muchas cosas en común con el Partido Aragonés: somos gente valiente e independiente". También ha recalcado la colaboración entre ambas formaciones, rubricada en un acuerdo que "dará sus frutos".

La concejala del PAR en el Ayuntamiento de Biescas, Nuria Pargada, ha protagonizado uno de los momentos más emotivos del encuentro en el que todos los participantes le han mostrado su apoyo tras haber perdido la Alcaldía de la localidad por una moción de censura del PSOE, CHA y dos tránsfugas de las listas del PP.

"Nos quisieron dejar solos, pero no lo han conseguido, porque hemos sido arropados por nuestro partido que es un equipo", se ha congratulado, aclarando que "estamos para hacer política con respeto a la ética y a la democracia".

Del mismo modo, el concejal del Ayuntamiento de Zuera, Francisco Nasarre, que en su día abandonó el partido y ha retornado a las filas del PAR, ha afirmado que "el Partido Aragonés ha sido generoso con gente que, como yo, dejó el partido y ha querido volver". "Decidimos volver a nuestra casa, al PAR, porque es el único partido que está hablando del aragonesismo real", ha anotado.

Por último, la alcaldesa de Alloza y diputada de la DPT, Marta Sancho, ha abogado por "hacer una piña en nuestros pueblos, involucrando a la gente joven. Nuestro empeño tiene que ser trabajar, trabajar y trabajar por nuestros municipios", ha concluido.