La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la VIII Carrera y Caminata Unidos por la Diabetes que se ha celebrado este domingo en el Parque del Agua. - TONI GALÁN

ZARAGOZA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de personas han participado este domingo en la VIII Carrera y Caminata Unidos por la Diabetes en una mañana soleada en el Parque del Agua, una cita organizada por la Fundación para la Diabetes y la Asociación de Diabéticos de Zaragoza (ADE Zaragoza) en la que ha participado la alcaldesa Natalia Chueca.

El evento festivo ha ofrecido la posibilidad de participar en una carrera 5K y una 2,5K y dos caminatas de las mismas distancias y ha incluido pruebas infantiles para corredores de entre tres y 13 años. Detrás del carácter lúdico y del esfuerzo, el firme propósito de concienciar sobre la importancia del ejercicio físico en la prevención y el control de la diabetes.

Así lo ha recordado Natalia Chueca: "La diabetes es enfermedad que, sin duda, está muy presente en nuestra sociedad. En España tenemos más de 5 millones de personas que sufren esta enfermedad crónica. Y en Zaragoza, concretamente, más de 50.000 personas".

La regidora municipal ha mostrado su apoyo a quienes padecen esta patología crónica y a sus familias "porque, sin duda, les condiciona mucho su forma y estilo de vida".

Por ello ha llamado a la "concienciación" para promover la "detección precoz": "Es muy importante para evitar las consecuencias más dañinas que luego tiene esta enfermedad, pillarla a tiempo, identificarla rápido. Y esta cita es una forma de visualizar lo importante que es tratar bien la diabetes", ha concluido.