Medios aéreos trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado en Tella

Publicado 28/07/2019 11:23:55 CET

HUESCA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Medios aéreos y cuadrillas terrestres del Gobierno de Aragón están trabajando en la extinción de un incendio forestal declarado esta mañana en el municipio oscense de Tella, en las proximidades del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, si bien el fuego se encuentra fuera de este espacio natural.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico a Europa Press, el fuego se encuentra en fase de extinción, "evoluciona favorablemente" y confían en que pueda quedar controlado "pronto".

Hasta el momento ha afectado a "siete u ocho hectáreas" de masa forestal y no se prevé que cause daños a personas o bienes no forestales. El incendio se registra en una zona fuera del Parque Nacional, pero cerca de su límite este.

La posible causa del fuego habría sido un rayo caído durante la tormenta que se registró en la noche de este sábado y, por las condiciones meteorológicas de esta madrugada en la zona, se podrían haber reavivado las llamas esta mañana.