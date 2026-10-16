La Misericordia inaugura un busto al doctor Val-Carreres por su trayectoria en la cirugía taurina

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, y el torero Morante de la Puebla, junto a otras autoridades y asistentes, aplauden durante la inauguración del busto del doctor Carlos Val-Carreres. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza ha inaugurado este viernes, 16 de octubre, un busto del doctor Carlos Val-Carreres Guinda, histórico jefe de Cirugía del coso y una figura de referencia en la medicina taurina, para reconocer su trayectoria y su dedicación durante décadas a la atención de los toreros.

La escultura, instalada junto a la puerta 6, se ha descubierto en un acto con la participación del propio homenajeado, el diestro José Antonio Morante Camacho, conocido como Morante de la Puebla, promotor de la iniciativa; y el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero.

El reconocimiento pretende perpetuar la memoria de quien ha sido considerado el "ángel de la guarda" de los profesionales taurinos, después de atender numerosos percances desde la enfermería de la plaza zaragozana. La iniciativa ha partido de Morante, que ha financiado el busto y lo ha donado al coso zaragozano, con la colaboración de la institución provincial en este homenaje a una persona estrechamente vinculada a la historia de La Misericordia.

Durante el acto, Sánchez Quero ha felicitado a Val-Carreres por una trayectoria que, según ha destacado, forma parte de la historia de la plaza. El presidente de la Diputación de Zaragoza ha incidido en la importancia de reconocer públicamente a quienes han dedicado su vida profesional a preservar la salud de los toreros y ha agradecido al diestro sevillano su implicación para hacer posible la escultura.

El busto es obra del escultor Martín Lagares, especializado en temática taurina, y ocupa el emplazamiento elegido por el propio artista en el exterior del recinto. La pieza queda así integrada en el entorno de la puerta 6, un espacio que permitirá a los aficionados y visitantes recordar la labor del médico.

UNA TRAYECTORIA LIGADA A LA MISERICORDIA

La carrera de Carlos Val-Carreres Guinda está estrechamente vinculada a la cirugía taurina y a la atención sanitaria en Zaragoza. Durante décadas ejerció como jefe de Cirugía de la plaza de toros de La Misericordia, donde atendió las lesiones sufridas por numerosos profesionales durante los festejos. Su trabajo en la enfermería le situó en primera línea de algunos de los momentos más delicados de la tauromaquia reciente.

Entre los casos en los que intervino figuran los percances de Ortega Cano, Juan José Padilla y Mariano de la Viña, episodios que requirieron actuaciones médicas de especial relevancia. Su experiencia acumulada y su conocimiento de las heridas producidas en el ruedo lo han convertido en uno de los especialistas de referencia en este campo, en el que ha combinado la práctica clínica con la divulgación y la investigación.

A su labor en la plaza se suma su responsabilidad como director médico del Hospital Provincial de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. Asimismo, ha promovido congresos y firmado numerosas publicaciones relacionadas con la cirugía taurina, contribuyendo a compartir conocimientos sobre una especialidad marcada por la gravedad y las características específicas de las lesiones que pueden producirse durante una corrida.

La vocación médica de Val-Carreres también tiene un componente familiar. Desciende de una saga de profesionales vinculados a la sanidad y a la atención de los toreros: tanto su padre como su abuelo ocuparon la jefatura de cirugía de la plaza zaragozana desde principios del siglo XX. El homenaje de este viernes reconoce, por tanto, una trayectoria personal que prolonga una tradición médica ligada a La Misericordia.

LA ESCULTURA, UN RECONOCIMIENTO PERMANENTE

El autor del busto, Martín Lagares, es conocido por un estilo figurativo y expresionista con el que busca reflejar la esencia de sus protagonistas. Su producción incluye obras realizadas en materiales como la terracota, la resina y el bronce, además de diversos monumentos dedicados a figuras del mundo taurino.

Entre sus trabajos destacan los homenajes a Rafael de Paula, en Jerez; Antoñete, en Madrid; y Curro Romero y Paco Camino, en Camas. La escultura de Val-Carreres se incorpora a esta trayectoria artística centrada en personalidades de la tauromaquia y sitúa el reconocimiento al médico en un lugar visible del recinto zaragozano.

Morante de la Puebla ha impulsado la iniciativa y asumido la financiación de la pieza para entregarla a la plaza. El diestro sevillano ha explicado que la iniciativa surgió junto a su apoderado como una forma de agradecer al cirujano su dedicación al mundo taurino. "Como representante del mundo del toro, al que tanto le debemos al doctor, nos atrevimos a tener esta idea, que creo que es más que merecida por toda su labor, no solamente médica, sino humana, de tratar a sus amigos", ha señalado durante el acto.

La Diputación de Zaragoza, por su parte, ha colaborado en el reconocimiento, en línea con la distinción que la institución ya concedió al cirujano con la medalla de Santa Isabel, su máximo reconocimiento, según recoge la información facilitada.

En su intervención, Sánchez Quero también ha aludido a la renovación de La Misericordia, que cuenta con una inversión de diez millones de euros. La actuación busca mejorar las instalaciones del coso, mientras que el nuevo busto incorpora un elemento conmemorativo que pone el foco en las personas que han contribuido a su historia.

Con la inauguración, La Misericordia suma un homenaje permanente a un profesional cuya labor ha trascendido el ámbito sanitario para convertirse en parte de la memoria taurina de Zaragoza. La escultura junto a la puerta 6 recuerda así la dedicación de Val-Carreres a los toreros y su papel en la atención de algunos de los percances más graves vividos en el ruedo.