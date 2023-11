Mobility City cierra su ciclo sobre movilidad con la tecnología como vector de cambio para una mayor seguridad vial

ZARAGOZA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mobility City ha concluido si ciclo de mesas redondas sobre movilidad con la tecnología como vector de cambio para una mayor seguridad vial y una mejora de la accesibilidad.

Fundación Ibercaja y Fundación PONS han organizado el lunes la tercera y última mesa del ciclo "Mobility City, una visión de cambio en movilidad". Bajo el marco 'Movilidad segura y accesible: la tecnología al servicio de las personas', el evento ha tenido lugar en las instalaciones de esta entidad.

Han asistido algunos de los principales expertos del sector como el director de innovación de Sacyr Conservación, Jorge Zarzuelo; la directora de Innovación Tecnológica en CTAG, Ana Paul; el product Manager de Hyundai, Javier Del Val; el VP Sénior de Skateholders Relations en Cabify, David Pérez; y el director de Relaciones Institucionales de Ford España, Fernando Acebrón. Como moderador ha estado el responsable de Actividades de Mobility City, Jaime Armengol.

Previo al coloquio, el encuentro ha contado con una entrevista "one to one" de Jaime Armengol con el consejero Asesor de Pons Mobility, Ramón Ledesma. La charla entre ambos expertos ha abordado asuntos como la conectividad, sostenibilidad, seguridad y accesibilidad y de forma transversal a estas palancas de cambio, el impacto de la normativa y la gobernanza pública de esta nueva movilidad.

"En su día, no se consideró la movilidad como un derecho fundamental. Si se redactara ahora la carta de derechos, estoy seguro de que sí se tendría en cuenta. Actualmente, es lógico reclamar una movilidad digna para los ciudadanos; y esta debe ser igualitaria para todos", ha remarcado Ledesma.

Posteriormente, se ha celebrado la segunda mesa coloquio del evento Mobility City. Al comienzo, el moderador Jaime Armengol ha contextualizado la situación y las líneas del debate. "La evolución de la movilidad comprende varios sectores, desde los constructores de los vehículos hasta los desarrolladores de las infraestructuras, pasando por los usuarios", ha detallado.

INTERVENCIONES

Acto seguido, ha cedido la palabra al responsable de Ford España, quien ha explicado la situación actual de su marca, pioneros en Europa de la conducción automatizada. "En el proyecto Blue Cruise --ha explicado-- todavía nos mantenemos en tecnología de nivel dos, lo que supone una conducción asistida, no automatizada como tal. Siendo realistas, lo que queríamos era acercar lo antes posible y de forma progresiva al ciudadano a las nuevas soluciones que permite la tecnología. Aun así, contamos con una tecnología superior a la conocida y regulada hasta ahora en España. Tenemos como objetivo priorizar la seguridad la conducción y, como plus, aportar confort al conductor".

A colación de la conducción automatizada, Ana Paul por parte del CTAG ha contado que desde su centro de investigación, siguen estudiando tecnologías muy próximas al coche autónomo. "Sabemos --ha dicho-- que la movilidad será siempre segura, no concebimos otro punto clave bajo el que trabajar; sostenible, ya sea eléctrico o con hidrógeno; e inteligente, entendiendo este último punto desde la conectividad y la automatización".

Para que esos vehículos se desarrollen, necesitarán siempre una carretera acorde. Para dar respuesta a esa evolución de las calzadas, desde SACYR Conservación, Jorge Zarzuelo, ha recalcado que "la situación actual nos obliga a competir, seguir y, sobre todo, ir de la mano con las empresas de investigación de desarrollo del vehículo. A nivel infraestructuras, con respecto a los vehículos, nos hemos quedado un poco atrás, pero nuestro compromiso de seguirles el paso sigue siendo firme".

Posteriormente, el responsable de Hyundai, Javier Del Val, ha ampliado la postura de los constructores. "Nuestro proyecto Roboride estudia la conducción automatizada como un servicio de taxi. Es verdad que incluimos un taxista para dar seguridad al cliente, pero, al final, el conductor es simplemente una persona sentada al volante cuando hablamos de tecnología nivel 4, que es una altísima automatización, previa al coche totalmente autónomo. Ha querido hacer hincapié en la educación del usuario porque "este punto es clave porque si no saben utilizar los sistemas, de nada sirve que los constructores implantemos este tipo de tecnologías".

La accesibilidad es clave en la nueva movilidad. En esta dirección, David Pérez explicó las medidas que está tomando Cabify. "Llevamos muchos años intentando hacer nuestro servicio cada vez más accesible. Somos conscientes del envejecimiento de nuestra población, lo que nos lleva a hacer nuestras aplicaciones cada vez más sencillas, no solo para este colectivo, sino para toda la población en general".

Las conclusiones de los participantes pasan por trabajar en la evolución de la movilidad siguiendo siempre cuatro puntos clave: seguridad, sostenibilidad, accesibilidad e inteligencia, teniendo en cuenta siempre la conectividad y la automatización.