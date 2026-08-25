Morón (Vox) dice que Medio Ambiente "está reforzando" el Infoar y no acepta "ninguna lección" del PSOE

Archivo - El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón. - VOX CORTES DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha afirmado este martes que el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno autonómico "está reforzando los medios, la tecnología y la capacidad de respuesta del Infoar" tras los incendios forestales de este verano y ha dejado claro que su partido no acepta "ninguna lección" del PSOE.

Ha respondido así a la diputada del PSOE Lorena Canales, quien esta mañana ha afirmado en rueda de prensa que Aragón ha vivido "una situación muy preocupante" y ha marcado "una línea roja" frente a "la complacencia" del Gobierno PP-Vox.

Por otra parte, Morón ha trasladado su pésame a las familias y compañeros del bombero de la DPZ y del trabajador de una empresa de Calatorao (Zaragoza) fallecidos el 18 de agosto en el incendio de una nave industrial, también del cabo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) fallecido el 16 de agosto en accidente de tráfico cuando trabajaba en la extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca).

"Resulta difícil escuchar hoy al PSOE venir a dar lecciones sobre prevención de incendios", ha considerado Morón, observando que el PSOE es el partido que más años ha gobernado la Comunidad Autónoma, incluyendo una etapa de "ocho años, ocho presupuestos y ocho campañas de incendios" de 2015 a 2023, "con todas las competencias y toda la responsabilidad sobre nuestros montes".

"Ahora descubren la prevención, ahora descubren que faltan recursos, que hay que gestionar los montes, ahora descubren todos los problemas que fueron incapaces de solucionar", ha criticado el portavoz parlamentario de Vox, añadiendo: "El PSOE ha descubierto desde la oposición todo lo que olvidó durante los ocho años en el Gobierno y esto ya empieza a ser una costumbre". Morón ha exigido a los socialistas "que empiecen por explicar qué hicieron durante esos ocho años".

Para Santiago Morón, "el PSOE está desautorizado para dar lecciones prácticamente de todo aquello que tuvo años para solucionar y no solucionó". Ha hecho hincapié en que "mientras la práctica totalidad del Gobierno de Aragón ha estado sobre el terreno desde el primer momento, dando la cara, Pedro Sánchez ha tardado 26 días en convocar el Consejo de Seguridad Nacional ante una violación de la integridad territorial de España, como calificó él mismo la invasión de Ceuta".

"Frente a la desfachatez del PSOE, nosotros vamos a seguir trabajando", ha asegurado Santiago Morón, indicando que el acuerdo de gobierno PP-Vox recoge compromisos como la creación de anillos de seguridad en torno a los cascos urbanos de los municipios mediante la limpieza forestal.