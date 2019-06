Morón (Vox) insiste en la necesidad de mantener un diálogo "abierto y permanente" con PP y Cs

Publicado 26/06/2019 14:12:40 CET

ZARAGOZA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Zaragoza y del grupo parlamentario en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha dado por roto el acuerdo de este partido con el PP en el Ayuntamiento de Zaragoza al no haber conseguido tener responsabilidades en el equipo de gobierno, si bien ha insistido en la necesidad de mantener un diálogo "abierto y permanente" tanto con PP como con Cs.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Palacio de la Aljafería, Morón ha aseverado que lo que "realmente" interesa a Vox es "que haya un diálogo abierto", al alegar que "no se pueden tomar iniciativas en el ayuntamiento pensando en una mayoría de centro derecha cuando ni siquiera se nos comunica o se tiene la intención de plantear según qué temas".

De hecho, ha advertido de que "conforme pase el tiempo será una necesidad" que exista "ese diálogo abierto y permanente en los años" para poder avanzar en acuerdos en la ciudad.

En todo caso, donde no se han respetado los acuerdos alcanzados por PP y Vox en la noche previa a la constitución de los ayuntamientos "entendemos que esos acuerdos están rotos como, por lo menos hasta la fecha, en el Ayuntamiento de Zaragoza".

En aquellos consistorios donde se ha respetado la "exigencia" de Vox de tener "voz", se continuará "como hasta ahora, porque son ayuntamientos perfectamente conformados, en los que se ha respetado la voluntad de los ciudadanos y nosotros vamos a continuar".

En el resto, si se reconsidera la situación, "nosotros también reconsideraremos nuestra posición, pero no tenemos ningún tipo de deber de coalición con el actual gobierno" municipal, ha recordado, para indicar que en los presupuestos y para emprender determinadas medidas será necesario un acuerdo, porque "no vamos a apoyar unos presupuestos o cualquier otra iniciativa si no somos partícipes ni conocedores de la misma desde el principio".

AUSTERIDAD

Respecto a las críticas del portavoz de Vox en el consistorio, Julio Calvo, por el incremento de concejalías en el nuevo gobierno local, Morón ha dicho que se ha transmitido esta queja al alcalde porque "estando la situación económica del ayuntamiento como está, hay que tomar medidas en otra dirección, no para engordar la deuda, sino todo lo contrario".

Ha opinado que se ha decidido ampliar el número de concejalías para "contentar a su socio de gobierno y que haya sillones para todos", si bien ha insistido en que "hay que intentar ser un poco más austeros y dar ejemplo desde el principio del mandato. Es un gesto bastante poco acertado por parte del equipo de gobierno y se lo hemos afeado".

Sobre su petición de entrar en el gobierno, Morón ha explicado que hace unos días remitieron un escrito a Alcaldía "reclamando nuestra presencia en este equipo de gobierno para dar voz a nuestros votantes y de momento no hemos obtenido contestación".

"Se están eligiendo todas las concejalías y sillones y aquí nadie nos ha dicho nada, entendemos que no cuentan con nosotros", ha alegado. Sin embargo, ha dejado claro que Vox tampoco ha exigido "ni un número de concejalías ni una representación concreta, lo que pedimos a Azcón era que se reuniera con nosotros, que contara con nosotros y, en proporción a nuestra representación, asumir responsabilidades".

REPRESENTACIÓN

Ha asegurado que no querían "un área concreta, ni mucho menos, no tenemos ansia concreta de ocupar un sillón, pero nuestros votantes así lo reclaman, exigen que el partido tenga representación en base a los resultados obtenidos y de momento no es así y parece que no va a ser así", ha recalcado.

Por tanto, se plantean ser "una oposición constructiva", a la espera de que pueda producirse un diálogo con PP y Cs. "Estamos disponibles para cualquier tipo de acuerdo y de entendimiento", ha manifestado.

Sobre su relación con Ciudadanos en las Cortes, Morón ha dicho que no ha habido reuniones a pesar de que "a nosotros lo que nos interesa es que haya reuniones, que podamos intercambiar opiniones, que podamos ver si hay puntos de encuentro programáticos en algunos temas", ha concluido.