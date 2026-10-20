Mosicaires reivindica el papel de la mujer en la tradición oral con su nuevo espectáculo 'IGUALmente'

La artista Inmaculada Carné se ha unido a Mosicaires en esta iniciativa para visibilizar y reconocer la contribución de las mujeres a la conservación y transmisión de la memoria colectiva. - MOSICAIRES

ZARAGOZA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo aragonés de música folk Mosicaires presenta este sábado en el barrio zaragozano de Casetas 'IGUALmente', una nueva propuesta artística que reivindica el papel fundamental de las mujeres en la transmisión de la tradición oral. El espectáculo, en el que participa la artista Inmaculada Carné, forma parte de 'Iberia Impura', el proyecto con el que la formación explora las raíces culturales y las conecta con los retos y sensibilidades del presente.

Con esta nueva creación, Mosicaires, con el apoyo de Zaragoza Cultural, alcanza la décima edición de una iniciativa que mantiene una convicción como punto de partida: no hay nada más vanguardista e innovador que la tradición, ni nada más agitador que sumar los latidos de distintas generaciones.

En esta ocasión, la formación dirige su mirada al legado vinculado a las mujeres, a través de cuentos, romances, canciones y otras manifestaciones de la tradición oral que han transmitido conocimientos, valores y experiencias durante generaciones. Un patrimonio que, en muchas ocasiones, también ha quedado condicionado por el sesgo machista de una sociedad que relegó o silenció parte de estas expresiones culturales.

El repertorio de 'IGUALmente' recorre distintas manifestaciones de la tradición oral que han llegado hasta nuestros días gracias a la transmisión de generación en generación. Entre las piezas interpretadas destaca el romance de 'La doncella guerrera', un relato que ha ido transformándose con el paso del tiempo para adaptarse a los distintos territorios y épocas por los que ha transitado.

ROMANCES Y POESÍA DE ROSALÍA DE CASTRO

El espectáculo incluye también un guiño a un antiguo romance sefardí conservado en Aragón en forma de copla de ronda del Maestrazgo, que Mosicaires ha convertido en la canción 'Mimbres del porvenir', una composición que reivindica el legado oral transmitido por las abuelas. Además, la formación ha musicado el poema 'Dicen que no hablan las plantas', de Rosalía de Castro, como homenaje a las mujeres creadoras y artistas cuya aportación cultural quedó durante mucho tiempo relegada al olvido.

'IGUALmente' quiere recuperar esas voces y reconocer la contribución de las mujeres a la conservación y transmisión de la memoria colectiva. Como ha explicado el propio grupo: "Este espectáculo es memoria, raíz y vanguardia. Es música que nace de la tierra y respira despacio cuando alguien se atreve a escucharla. Las mujeres han sido semilla y refugio, camino y hogar, transmitiendo canciones, palabras y silencios que hicieron del esfuerzo cotidiano una forma de resistencia. Este viaje musical quiere honrar su presencia, sacar a la luz lo que durante tanto tiempo quedó en la sombra y recordar que no hay tradición sin mujeres que la mantengan viva".

La propuesta se convierte así en un reconocimiento a quienes han contribuido a mantener vivo ese legado cultural. Un canto a la permanencia, a la memoria y a la necesidad de escuchar las voces que durante demasiado tiempo han permanecido en un segundo plano. El nuevo viaje musical del grupo de Graus (Huesca) se presenta este sábado, 24 de octubre, a las 12.30 horas, en el Centro Cívico Joaquín Carbonell de Casetas. La entrada es gratuita con invitación, que se recoge desde una hora antes en la propia sala.

MÚSICA PARA CAMBIAR EL MUNDO

Desde su creación en Graus, en 2014, Mosicaires ha recibido premios y reconocimientos por su particular fusión de músicas tradicionales y modernas. La formación ha publicado tres discos y un cuento-CD. Una de sus señas de identidad es el desarrollo de proyectos transversales que, además de la música, incorporan componentes didácticos y reivindicaciones lingüísticas, sociales y medioambientales.

Sus espectáculos buscan combinar la creación artística con mensajes capaces de despertar la reflexión y promover cambios en la sociedad. "Pretendemos que cada uno de nuestros espectáculos tenga elementos motivadores potentes que vertebren su desarrollo y se conviertan en una especie de moraleja. También en esta nueva propuesta invitamos al público a ser inconformistas, recordando la conocida reflexión del escritor uruguayo Eduardo Galeano: mucha gente pequeña, en lugares pequeños y haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo", han señalado desde el grupo.

A través de 'Iberia Impura', Mosicaires ha investigado la mezcla fértil de culturas, el papel de las mujeres en el patrimonio cultural inmaterial y los vínculos entre la identidad de los territorios y sus tradiciones. En sus últimas ediciones, el proyecto ha profundizado también en la relación entre el patrimonio cultural y el natural, con el objetivo de recuperar la conexión con la naturaleza y aprender a vivir en armonía con ella.

Desde 2017, el proyecto ha dado lugar a más de un centenar de actividades, entre conciertos, iniciativas musicales didácticas, vídeos divulgativos y nuevas producciones artísticas. Una trayectoria que ha contado con el apoyo de Zaragoza Cultural, sociedad pública del Ayuntamiento de Zaragoza, y que sitúa el patrimonio cultural inmaterial en el centro de sus iniciativas.

A lo largo de estos años, 'Iberia Impura' ha respondido asimismo a situaciones sociales complejas, como la crisis de los refugiados, la pandemia sanitaria o la invasión rusa de Ucrania. Ante estas circunstancias, el grupo ha adaptado sus propuestas y ha creado iniciativas específicas, como el concierto Romance del Refugiado.