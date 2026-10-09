Una muestra en el Museo del Teatro de Caesaraugusta acerca la vida cotidiana de los carpetanos romanos con 114 piezas

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, y el director del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, Enrique Baquedano, en la exposición en el Teatro de Caesaraugusta. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Teatro de Caesaraugusta acoge desde este viernes y hasta el próximo 7 de marzo de 2027 la muestra 'Carpetania Romana', una propuesta que permite acercarse a la vida cotidiana de los carpetanos tras la llegada de Roma a través de 114 piezas procedentes de yacimientos como 'Complutum', 'Titulcia' o 'El Llano de la Horca'.

La exposición está organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid y se ha presentado este viernes.

Durante la inauguración, la consejera municipal de Educación, Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha destacado la "generosidad" del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, que permite "revivir un poco esa complicidad que hubo hace dos mil años entre estos territorios".

'Carpetania Romana' se enmarca en un ciclo de exposiciones dedicado al 'Conventus Caesaraugustanus', el territorio administrativo que en época romana dependía de Caesaraugusta --la actual Zaragoza-- y que llegó a agrupar a más de medio centenar de ciudades, entre ellas las de la Carpetania, región situada en lo que hoy es la Comunidad de Madrid y zonas limítrofes de Guadalajara, Cuenca, Toledo y Ciudad Real, ha recordado Fernández.

La anterior muestra de este ciclo, 'Non modo bellum. Vida cotidiana en la ciudad antigua de La Caridad', con piezas procedentes del yacimiento de Caminreal (Teruel), reunió a 19.500 visitantes durante sus siete meses de exposición.

ZARAGOZA Y ALCALÁ DE HENARES

Por su parte, el director del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, Enrique Baquedano, ha señalado Zaragoza como "uno de los puntos neurálgicos más importantes de Europa en materia de investigación arqueológica".

El Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid custodia uno de los fondos arqueológicos más relevantes de España, con un importante conjunto de mosaicos y piezas singulares como la Pátera de Titulcia, que forma parte de 'Carpetania Romana'.

Con motivo de la exposición 'Carpetania Romana' "hemos dejado vacías algunas de las vitrinas más importantes de nuestro museo, porque queríamos tener una presencia importante en la capital del 'Conventus Caesaraugustanus' al que pertenecía 'Complutum', la única ciudad de cierta entidad de época romana que tenemos en el territorio madrileño".

Enrique Baquedano ha explicado que el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid está ubicado en Alcalá de Henares "porque es la capital histórica de la región". De hecho, ha contado que cuando se inauguró en 1999 "mucha gente se sorprendió de la enorme cantidad de restos arqueológicos que hay en ese territorio".

"Automáticamente todo el mundo identifica a la Comunidad de Madrid con la ciudad de Madrid, pero esta última es una cosa muy reciente que crea un pequeño destacamento militar de los árabes a finales del siglo IX y después se desarrolla. Cuando se convierte en la corte de nuestro país, de España, evidentemente a partir de ese momento el desarrollo es extraordinario", ha puntualizado Baquedano.

No obstante, "en la ciudad de Madrid había unas ocupaciones achelenses en las terrazas del Manzanares muy relevantes, algunos yacimientos de la Edad del bronce, pero lo que sí se puede decir es que en la provincia de Madrid, la región de Madrid es de una riqueza arqueológica extraordinaria, no tanto en el periodo romano y carpetano, pero sí durante la prehistoria tenemos periodos magníficamente representados", como evidencian los yacimientos de Pinilla del Valle, con restos neandertales y de los primeros cromañones. También ha apuntado una rica representación del Calcolítico --Edad del Cobre-- y la cultura del vaso campaniforme en la zona.

LA VIDA COTIDIANA DE LOS CARPETANOS

A través de objetos cotidianos, la muestra explica cómo era la vida en esta región tras la llegada de Roma: las vías de comunicación, el comercio, la agricultura y la ganadería, la vida urbana en ciudades como Complutum --la actual Alcalá de Henares--, el interior de las casas romanas, el cuidado personal y el ocio.

Entre las piezas destaca una máscara teatral en bronce, un anillo de oro con una escena de Hércules, mosaicos de la Casa de Baco de 'Complutum', monedas, cerámicas, joyas y objetos de uso diario, que permiten al visitante aproximarse a cómo vivían los habitantes de este territorio hace dos mil años.

Para Enrique Baquedano, entre las piezas más interesantes se encuentra "una especie de placa que tiene un ciervo esquemático y unos buitres en la parte superior" porque "es absolutamente única en el mundo carpetano, no hay paralelos". Acerca de ella ha agregado que podría ser de producción local.

Del mismo modo, el director del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid ha hablado de una pátera que descubrió él mismo en el yacimiento 'El Llano de la Horca'; y de la Pátera de 'Titulcia' "con una especie de lobo, con unas serpientes de oro y plata, que apareció como pieza fundacional, con un enfoque claramente ritual y es extraordinaria, aunque sí parece de importación" en este caso.

Mención especial ha hecho a una pipeta de cerámica para la cata de vinos: "Desde luego no tenemos otra pieza de este interés probablemente en toda nuestra región", ha aseverado.

En lo que respecta a la articulación del discurso expositivo, el jefe del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Rubén Castélls, se ha referido a la complejidad que ha entrañado el montaje de la muestra, porque "no somos tímidos a la hora de introducir piezas, sino que hay una gran cantidad en un espacio limitado".

"Eso implica ese esfuerzo para que esas piezas queden bien expuestas, bien identificadas, explicadas y que tenga todo un sentido", ha apostillado Rubén Castélls.

"Es una exposición que permite emocionarse cuando se descubren esas concomitancias entre objetos que han perdurado en el tiempo y que de alguna manera nos están conectando también con esa historia", ha opinado el jefe del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, quien ha resaltado que se trata de una muestra "muy estudiada y muy trabajada" y que a los especialistas, además de al público general, les permitirá "disfrutar" de las piezas y "aprender".

CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS

'Carpetania Romana' se completará con un programa de actividades relacionadas con la exposición. El ciclo de conferencias contará con especialistas como Sandra Azcárraga, Enrique Baquedano, Mar Zarzalejos, Luis Carlos Juan Tovar, Noé Conejo Delgado y Gabriela Mariana Martens.

Además, se organizarán actividades didácticas dirigidas a familias y visitas guiadas para público general, con el objetivo de acercar de forma divulgativa el mundo romano y los contenidos de la exposición a diferentes públicos.

La muestra está comisariada por el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, con la coordinación técnica de Elena Carrión Santafé y María Carrillo Tundidor.