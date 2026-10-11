El Museo Goya abre su nueva programación con el ciclo de conferencias 'Solo Goya. El arte de ver'

El ciclo nace de forma complementaria a la exposición homónima, comisariada por Luis Fernández-Galiano. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Goya inicia el próximo martes 13 de octubre, la primera gran programación de conferencias de su nueva etapa con el ciclo 'Solo Goya. El arte de ver', organizado por Fundación Ibercaja para profundizar en la figura, el pensamiento y la extraordinaria vigencia del artista aragonés a través de algunas de las voces más relevantes del panorama cultural e intelectual actual.

El ciclo nace de forma complementaria a la exposición homónima, comisariada por Luis Fernández-Galiano, que puede visitarse en el Museo Goya hasta el próximo 10 de enero. La muestra reúne cerca de medio centenar de obras maestras exclusivas de Francisco de Goya procedentes de algunos de los principales museos y colecciones del mundo, muchas de ellas expuestas conjuntamente por primera vez.

Se trata de una muestra única que traslada al visitante hasta la mirada del aragonés más universal, con su crítica, su autenticidad, sus luces y sus sombras presentes a lo largo de todo el recorrido. Bajo el título 'Solo Goya. El arte de ver', el programa reunirá entre octubre y diciembre a reconocidos académicos, escritores, historiadores y ensayistas que abordarán distintas facetas de la obra y la personalidad del genial pintor de Fuendetodos.

Las conferencias, con entrada libre, previa inscripción a través de la página web de Fundación Ibercaja hasta completar aforo, tendrán lugar en la renovada sala de conferencias del Museo Goya.

GOYA, LA ILUSTRACIÓN, LA HISTORIA Y LA CONDICIÓN HUMANA

La programación comenzará el próximo martes 13 de octubre, con la conferencia 'La influencia de los pensadores ilustrados en la pintura de Goya';, que será impartida por Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, quien analizará la relación entre el artista y las ideas ilustradas que marcaron una de las etapas más decisivas de la historia de España.

El ciclo continuará el 28 de octubre con José Manuel Sánchez Ron, miembro de la Real Academia Española y Premio Internacional Menéndez Pelayo, que ofrecerá la conferencia 'Goya, testigo de un tiempo convulso', centrada en la estrecha relación entre la biografía del pintor y los profundos cambios políticos, sociales y científicos que marcaron su época.

La relación entre Goya y el inconsciente llegará el 4 de noviembre de la mano del escritor mexicano Juan Villoro, que protagonizará la conferencia ¡Una realidad soñada', en la que pondrá especial acento en el análisis de las pinturas de la "época negra" y los grabados a los que el artista dio el nombre de "caprichos".

Una semana después, el 11 de noviembre, el académico e historiador Juan Francisco Fuentes ofrecerá 'El cuerpo es el mensaje. El retrato en la obra de Goya', una reflexión sobre la evolución del retrato goyesco y su capacidad para capturar la psicología y el carácter de quienes pasaron ante sus pinceles.

SEIS MIRADAS PARA PROFUNDIZAR EN EL UNIVERSO DE GOYA

El ciclo continuará el 18 de noviembre con la escritora y académica de la Real Academia Española Soledad Puértolas, que analizará las representaciones de la vida cotidiana en la conferencia 'Escenas cotidianas. La dulzura del Antiguo Régimen'.

Por último, el 2 de diciembre, el poeta, novelista y ensayista Félix de Azúa cerrará el programa con 'Lazos del afecto. El Goya íntimo de amigos y parientes', protagonizada por la modernidad absoluta de Goya y su representación de la muerte.

A través de estas seis conferencias, Fundación Ibercaja propone un recorrido por algunas de las claves fundamentales para comprender la obra de Goya: su relación con la Ilustración, el contexto histórico en el que desarrolló su trabajo, su extraordinaria capacidad como retratista, la representación de la vida cotidiana, la exploración de los territorios del inconsciente y la dimensión más íntima y humana del creador.

Con este ciclo, el Museo Goya refuerza su vocación como espacio de referencia para el conocimiento, la investigación y la divulgación en torno a la figura de Francisco de Goya, ofreciendo al público nuevas formas de acercarse a uno de los artistas más universales e influyentes de la historia del arte.