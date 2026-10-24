Museos de Mequinenza revive el pasado industrial en una nueva edición de la Fiesta de la Historia

El regaliz tuvo una gran importancia en la localidad de Mequinenza. - AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA

ZARAGOZA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Museos de Mequinenza se suman por tercer año consecutivo la celebración de la Fiesta de la Historia de Aragón con una jornada que se centrará en dos capítulos destacados del pasado económico e industrial de la localidad. Se celebrará este domingo 25 de octubre, a partir de las once de la mañana, y conectará la memoria minera con una actividad industrial menos conocida, pero de gran relevancia histórica para la localidad: la producción de extracto de regaliz, el "oro dulce".

La Fiesta de la Historia, organizada por el Grupo de Investigación Argos-IUCA de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR), tiene como eje temático este año la industria y el comercio. La programación reúne un total de 40 actividades en las tres provincias aragonesas, con propuestas que incluyen conferencias, visitas guiadas, talleres y recorridos por espacios vinculados a la historia económica y al patrimonio industrial.

Las actividades previstas en Mequinenza tienen por objeto poner en valor un legado que contribuyó a transformar la economía local y a proyectar el nombre del municipio más allá de sus fronteras. La programación comenzará con una visita guiada al Museo de la Mina, que permitirá conocer la importancia de la minería en el desarrollo económico y social de la localidad zaragozana y acercarse a las condiciones de trabajo y a la historia de una actividad que marcó la vida de varias generaciones.

La visita será gratuita, con aforo limitado y inscripción previa a través del formulario disponible en la página web de la Fiesta de la Historia de Aragón (https://zaragozafiestadelahistoria.blogspot.com) A continuación, el Museo de la Historia acogerá, en su sala de audiovisuales, la conferencia 'Las fábricas de extracto de regaliz en Mequinenza (siglos XVIII a XX)', a cargo de la investigadora Daniela Labarta.

La ponencia profundizará en la trayectoria de una industria singular que tuvo un papel destacado en la economía local durante más de dos siglos. Las riberas de Mequinenza albergaron fábricas dedicadas a la elaboración de extracto de regaliz u orozuz, un producto que llegó a comercializarse en mercados internacionales. El recorrido histórico abarcará desde la fundación de la primera fábrica de este tipo en España, en 1785, bajo el amparo de Carlos III, hasta el declive del sector a mediados del siglo XX.

Una actividad que contribuyó a diversificar la economía del municipio y cuyo legado forma parte de su patrimonio industrial y comercial. La entrada a la conferencia será gratuita hasta completar el aforo. La jornada concluirá con un vermú histórico en el Espacio Moncada del Museo de la Historia, que ofrecerá un espacio de encuentro para compartir la experiencia y continuar descubriendo la historia de la localidad.

Con su participación en la Fiesta de la Historia, los Museos de Mequinenza contribuyen a difundir el patrimonio industrial y comercial aragonés desde una perspectiva local, recuperando tanto la huella de la minería como la de una industria del regaliz que convirtió un producto natural en una actividad económica de proyección internacional.